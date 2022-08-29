​ABD'den Irak'taki olayların "yatıştırılması" çağrısı.

Kirby, Beyaz Saray gazetecilerine Zoom üzerinden verdiği brifingde ABD dış politikasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan çatışmaları "rahatsız edici" olarak nitelendiren Kirby, "Şimdi gerginlik değil, diyalog zamanı. Bu şiddet olaylarının yatıştırılması ve barışçıl göstericilere saygı duyulması çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin boşaltıldığı iddialarını da yalanlayarak, bu aşamada böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi.

FOTOĞRAF 23 Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı bir grup, korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı'nı bastı. Baskında çıkan olaylarda 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Bazı göstericiler, saray bahçesinde bulunan yüzme havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.<br> - Kazımi'den \"olağanüstü\" toplantı<br><br>Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığından askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.<br><br> Sadr siyaseti bıraktı Bağdat karıştı: Ölü ve yaralılar var Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda sekiz kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi de yaralandı. Askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Başbakan Mustafa el-Kazımi, Sadr destekçilerinden "Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini" istedi BiP'te paylaş

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Bağdat'taki olaylar

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana gelmişti.

Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü, ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşanmış, olayda Sadr yanlısı kişilerden yaralananlar olmuştu.

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Haşdi Şabi Güvenlik Birimine bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başlamıştı.

Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edilmiş, ancak ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada bu haberleri yalanlamıştı.