Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'den Kuzey Kore ile diyalog işareti: Bakış açılarını dinlemeye hazırız

ABD'den Kuzey Kore ile diyalog işareti: Bakış açılarını dinlemeye hazırız

13:0126/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasının dökümünü yayımladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasının dökümünü yayımladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin Pyongyang ile diyaloğa açık olduğuna işaret ederek "Dile getirilen bakış açılarını dinlemeye hazırız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasının dökümünü yayımladı. Buna göre Rubio, Washington-Pyongyang arası diyalog kapısının açık olduğuna işaret etti.

Rubio, "İster Küba'daki biri olsun ister bir gün Kuzey Kore'deki biri olsun isterse şu anda İran'daki biri olsun, her zaman dinlemeye açığız. Bu, elbette bir müzakereden farklı ancak dile getirilen bakış açılarını dinlemeye hazırız." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD'nin, kendisiyle bilgi ve görüşlerini paylaşmak isteyen herhangi bir hükümetin yetkilileriyle konuşmaya hazır olduğunu kaydeden Rubio, "Bunu yapmak benim görevimdir." ifadesini kullandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisinin 9. Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin geleceği tamamen ABD'nin tutumuna bağlı." demişti.

2018 ve 2019 zirveleri

ABD basınında Rubio'nun açıklamasının, Washington yönetiminin Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmaya işaret edebileceği aktarıldı.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Hanoi'de ve üçüncüsü Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arası sınır köyü Panmunjom'da 3 kez görüşmüştü.



#ABD
#Kuzey Kore
#diyalog
#Marco Rubio
#ABD Dışişleri Bakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Denizli kura çekilişi listesi: 500 bin sosyal konut TOKİ Denizli kurasına katılacakların isimleri açıklandı