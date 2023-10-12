ABD'den o ülkeyle ilgili tehlikeli öneri: Bombalayın

Lindsey Graham
İran'ın bombalanması soruldu
"İran'la bir savaş olsa kazanırdık"
Soruya "Evet." yanıtını veren Graham, İran altyapısına ortak askeri operasyon yapılması çağrısında bulundu.
Graham, "Eğer İran ile Hamas ve Hizbullah'ın terör faaliyetleri arasındaki bağlantıyı anlamıyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz." ifadesini de sözlerine ekledi.
"İran'ın parmağı var" iddiası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Özellikle ABD ve İsrail, saldırının arkasında Tahran yönetiminin olduğunu iddia etmişti. İran Cumhurbaşkanı Reisi dahil olmak üzere, açıklama yapan tüm İranlı diplomatlar ve yetkililer, defalarca bu iddiaların doğru olmadığını savundu.