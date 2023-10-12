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ABD'den o ülkeyle ilgili tehlikeli öneri: Bombalayın

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, işgalci İsrail'deki çatışmalara dahil olduğuna dair doğrudan kanıt olmasa da ABD ve İsrail'in, İran'ı bombalamasını istediğini belirtti. Graham "Senatör, "Bu savaş İsrail'e karşı kızışırsa İran'ı suçluyorum. Onları uyarma zamanı. Bedelini ağır ödeyecekler." dedi.

12:39 . 12/10/2023 Perşembe
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Lindsey Graham

Lindsey Graham

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör
Lindsey Graham
, işgalci İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalara ilişkin CNN Inernational'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran'ın bombalanması soruldu

Graham'a,
"İran'ın çatışmalara dahil olduğuna dair doğrudan kanıt olmamasına rağmen ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamasını isteyip istemediği."
soruldu.

"İran'la bir savaş olsa kazanırdık"

Soruya "Evet." yanıtını veren Graham, İran altyapısına ortak askeri operasyon yapılması çağrısında bulundu.

Senatör,
"Bu savaş İsrail'e karşı kızışırsa, İran'ı suçluyorum. Onları uyarma zamanı. Bedelini ağır ödeyecekler. Bence, bunların hepsini yapabiliriz. Bence İran'la bir savaş olsa kazanırdık."
diye konuştu.

Graham, "Eğer İran ile Hamas ve Hizbullah'ın terör faaliyetleri arasındaki bağlantıyı anlamıyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz." ifadesini de sözlerine ekledi.

"İran'ın parmağı var" iddiası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Özellikle ABD ve İsrail, saldırının arkasında Tahran yönetiminin olduğunu iddia etmişti. İran Cumhurbaşkanı Reisi dahil olmak üzere, açıklama yapan tüm İranlı diplomatlar ve yetkililer, defalarca bu iddiaların doğru olmadığını savundu.



#İran
#ABD
#İsrail
#Lindsey Graham
31 dakika önce
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