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Dünya

ABD'den savaş ilanı gibi Rusya kararı: Resmen talimat verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın sadece Harkov bölgesini savunmak için Rusya topraklarındaki hedeflere karşı ABD tarafından tedarik edilen silahları kullanmasına izin verdi.

07:54 - 31/05/2024 Cuma
Diğer
ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın
Rusya
topraklarındaki hedeflere karşı
ABD
tarafından tedarik edilen silahları kullanmasına izin verdiği iddia edildi.

Biden silahlarını Rusya'ya karşı kullanabileceği talimatı verdi


ABD'li üst düzey bir yetkili, Biden’ın Ukrayna'nın sadece Harkov bölgesini savunmak için bu izni verdiğini belirterek,
"Başkan kısa süre önce ekibine, Ukrayna'nın kendilerine saldıran ya da saldırmaya hazırlanan Rus güçlerine karşılık verebilmesi için ABD tarafından tedarik edilen silahları Harkov bölgesinde karşı ateş amacıyla kullanabileceği talimatını verdi"
dedi.



#Rusya
#Ukrayna
#ABD
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