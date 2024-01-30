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Dünya

ABD'den üs saldırısına 'çok katmanlı' karşılık vereceğiz çıkışı

ABD'nin Orta Doğu'da bulunan üslerine yönelik saldırılarda son dönemde artış yaşandı. Son saldırı ise Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlendi. Söz konusu saldırıya ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "çok katmanlı ve aşamalar halinde" karşılık vereceklerini söyledi.

00:56 - 30/01/2024 Salı
AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin, "Biz (bu saldırıya) karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak, aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Washington'da ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Blinken, saldırıda hayatını kaybeden askerler için yas tuttuklarını ve bir daha böyle saldırıların olmaması için mümkün olan her tedbiri aldıklarını ifade ederken, Joe Biden yönetimi olarak askeri karşılık seçeneklerini değerlendirdiklerini hatırlattı.

Blinken, ABD'nin ne şekilde karşılık vereceğine ilişkin soruya, "Dün Başkan'ın da belirttiği gibi, biz (bu saldırıya) karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak, aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek." şeklinde yanıt verdi.

İran'la bir savaş peşinde olmadıklarını belirten Blinken, 7 Ekim'den bu yana bölgede gerilimin çok arttığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını korumaya devam edeceklerini kaydetti.

ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, "Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri halen toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

Pentagon, söz konusu saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü, yaralı asker sayısının ise 40'ın üzerinde olduğunu açıklamıştı.



#ABD
#ABD Dışişleri Bakanı
#Antony Blinken
#İran
#ABD Üsleri
#Saldırı
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