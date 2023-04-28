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Dünya

AB’den dezenformasyona karşı yaptırım

Avrupa Birliği, 19 sosyal medya platformuna dezenformasyon ve nefret suçlarına karşı tedbirler getirdiğini açıkladı. Tedbirler; Amazon, Google, Meta, ve Microsoft gibi aylık aktif kullanıcı sayısı 45 milyonu aşan platformları etkileyecek.

Dış Haberler
04:00 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
19 sosyal medya şirketi denetime tabi olacak.

19 sosyal medya şirketi denetime tabi olacak.

Avrupa Birliği, 19 sosyal medya platformuna dezenformasyon ve nefret suçlarına karşı düzenleyici tedbirler getirdiğini açıkladı. Tedbirler; Amazon, Google, Meta, ve Microsoft gibi aylık aktif kullanıcı sayısı 45 milyonu aşan platformları etkileyecek. Tedbirlerin 2022 Ağustos ayında AB genelinde çıkarılan Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında alındığı kaydedildi. İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton düzenlemenin 4 ay içinde uygulamaya konulacağını kaydetti. Denetimlerin sıkı ve kapsayıcı olacağını belirten Breton, “Hacimleri ne kadar büyük olursa olsun. Herkes kurallara uyacak” şeklinde konuştu. Yeni denetim sisteminin geniş bir algoritma ile çalışacağını kaydeden Breton, “Yeni denetim sistemi, geniş bir ağ oluşturacak. Platformların kuralları çiğnemesi halinde tespit edip bize bildirecek” dedi.

İhlale dev ceza

Listedeki çoğu şirketin ABD menşeli olması dikkat çekerken, merkezi Çin olan Tiktok ve AliExpress gibi uygulamalarda da denetime tabi olacak. Uygulamaların önümüzdeki aylarda denetimleri test edeceği belirtilirken, ilk olarak Twitter’ın Haziran ayında testlere başlayacağı kaydedildi. Denetimlerin platformdaki çocuk kullanıcıları güvenceye alma, verilen hizmetlerin şeffaf olmasını sağlama ve güvenilir olmayan ürünlerin çevrimiçi satışını yasaklamayı temin etmesi hedefleniyor. AB, denetimlere uymayan şirketlere, tekrarlanan ihlaller için yıllık küresel satışlarının yüzde 6’sı kadar para cezası verebilecek.

Brezilya'dan Telegram’a yasak

Brezilya'da bir federal mahkeme, mesajlaşma servisinin neo-Nazi grupların yöneticileri hakkındaki bilgileri polis ile paylaşmayı reddetmesinin ardından Telegram'ın geçici olarak yasaklanmasına karar verdi. Yapılan açıklamaya göre, Google, Apple ve dört Brezilyalı telekom şirketine, Telegram'ı uygulama mağazalarından kaldırma emri verildi. Telegram, verileri sağlamayı reddetmeye devam ettiği sürece günde 198 bin dolar para cezasına çarptırılacak.



#Avrupa Birliği
#Dezenformasyon
#Sosyal Medya
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