Dünya ABden Kıbrıs uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrısla ilgili hassasiyetimizden haberdar
AVRUPA

AB'den Kıbrıs uyarısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'la ilgili hassasiyetimizden haberdar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz2da Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle KKTC'ye ziyarette bulunacak. Ancak durumdan rahatsız olan AB'den ilginç bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB’nin Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm önerisini asla kabul etmeyeceğini yineleyerek, "Bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanıyla konuşuyordum ve planlanan ziyarette çok nettim, bu ziyaretin nasıl olacağını izlemek konusunda çok hassasız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
ABden Kıbrıs uyarısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrısla ilgili hassasiyetimizden haberdar
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen

Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve Avrupa Birliği (AB) dönem Başkanlığını yürüten Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile ortak basın toplantısında Kıbrıs hakkında açıklamalarda bulundu.

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"Bu konuda çok hassasız"


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden bir muhabir von der Leyen’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) düzenleyeceği ziyaretle ilgili bir soru sordu. AB’nin Kıbrıs konusunda çok hassas olduğunu ifade eden von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyaretle ilgili olarak, "Bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanıyla konuşuyordum ve planlanan ziyarette çok nettim, bu ziyaretin nasıl olacağını izlemek konusunda çok hassasız" ifadelerini kullandı.

  • Von der Leyen ayrıca, AB’nin Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm önerisini asla kabul etmeyeceğini yineledi.

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