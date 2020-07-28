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Dünya ABden Rusyanın Kırımda savaş gemisi üretimine sert tepki
AVRUPA

AB'den Rusya'nın Kırım'da savaş gemisi üretimine sert tepki

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da iki savaş gemisinin inşasına başlamasının Karadeniz'de bölgesel güvenliğe olumsuz etki yapacağı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı şekilde ilhak ederek Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalama çabalarının uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulandı.

Rusya'nın son olarak Kerç kentinde iki savaş gemisi inşasına başlamasının, yarımadanın askerileştirilmesinde yeni bir adım olduğu belirtilen açıklamada, bunun "Karadeniz'de bölgesel güvenliğe kayda değer olumsuz etkisinin olacağı" ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca, Ukrayna vatandaşlarının Kırım'a giriş ve çıkışlarındaki kısıtlamaların da başka bir endişe kaynağı olduğu kaydedildi.

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AB'den Ukrayna'ya destek

Ukrayna ana karasına gidiş ile ikamet yerine geri dönüş hakkının şartsız olarak verilmesi ve Rus pasaportu istenmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "AB, Rusya'dan Kırım yarımadasında uluslararası hukuk ihlallelerini sonlandırmasını beklemektedir. AB'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve uluslararası şekilde tanınmış toprak bütünlüğüne desteği tamdır." ifadesi yer aldı.

Rusya, Kırım'ın Kerç kentinde 20 Temmuz'da iki yeni savaş gemisinin inşasına başlamış, bunun için yapılan törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılmıştı. Rusya'nın 2014'te yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol'da askeri birlikleri bulunuyor.

Putin’den gözdağı: Rusya hipersonik füzeyi fırlattı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın en önemli günlerinden biri olarak kabul edilen ‘Donanma Günü’nde St. Petersburg şehrinde düzenlenen törenlere katıldı.
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Donanma kuvvetlerine bağlı denizaltı, savaş gemileri, uçak ve helikopterlerin geçiş töreni yaptığı törende konuşan Putin, Rusya’nın donanma kuvvetlerine olan yatırımının artacağına dikkat çekti.
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Her fırsatta donanma kuvvetlerinin gücü ve başarılarını vurgulayan Putin, törende yine düşmanlarına önemli mesajlar vererek, “Bu yıl farklı görevler üstlenen 40 farklı gemi ve denizaltı donanma kuvvetlerine teslim edilecek. Hipersonik sistemlerle donatılacak olan ve dünyada eşi benzeri görülmeyen insansız denizaltı araçları Rus donanma kuvvetlerinin gücüne güç katacak” dedi.
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Rusya Devleti’nin donanma kuvvetlerine yaptığı yatırımlardan övgüyle bahseden Putin, donanmanın benzersiz silahlarla ve özel ekipmanlarla donatıldığını söyleyerek, birkaç gün sonra Rusya’nın üç farklı şehrinde bulunan tersanelerde 6 yeni savaş gemisi inşasına başlanacağını duyurdu. Putin konuşmasını ‘Yaşasın Rusya’ diyerek bitirdi.
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Donanma Günü’nde Amiral Gorshkov sınıfı fırkateynlerden Zircon hipersonik füzelerin fırlatıldığı belirtildi.
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Bakanlık açıklamayla birlikte Rusya’nın Kamçatka Adası çevresi başta olmak üzere birçok farklı noktada gösteri ve tatbikatın görüntülerini yayınladı.
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Tatbikat görüntülerinde gemilerden füzelerin fırlatılış anı, hedef yok etme, düşman gemilerine atış ve mevzilenme, karadan denize çıkarma gibi detaylar yer aldı.
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Donanma kuvvetlerinin gösteri ve tatbikatlarına Rusya Hava Kuvvetlerine bağlı araçlar ve kara birliklerinin de katıldığı açıklandı.
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Putin’den düşmanlarına gözdağı
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Putin’den gözdağı: Rusya hipersonik füzeyi fırlattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın en önemleri günlerinden olan 'Donanma Günü'nde düşmanlarına gözdağı vererek, “Rus donanmasını benzersiz hipersonik sistemlerle donatacağız" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise füze savunma sistemlerini aşabildiği iddia edilen Zircon hipersonik füze sistemleriyle atışlar yapıldığını duyurdu.


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