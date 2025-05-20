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ABD'li milyarder Musk: Siyasete çok daha az harcama yapacağım

ABD'li milyarder Musk: Siyasete çok daha az harcama yapacağım

21:2720/05/2025, Salı
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Trump'ın seçim kampanyalarına yapılan harcamalar sonrası Elon Musk siyasete daha az harcama yapacağını açıkladı.
Trump'ın seçim kampanyalarına yapılan harcamalar sonrası Elon Musk siyasete daha az harcama yapacağını açıkladı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Katar Ekonomi Forumu'na video konferans yoluyla katılan Elon Musk, Trump'ın 2024'teki seçim kampanyasını maddi olarak desteklemesinin ardından siyasete yeterince para harcadığını belirterek bu harcamaları azaltacağını ifade etti.

ABD'li milyarder Elon Musk, ileride siyasi kampanyalara destek amacıyla yaptığı harcamaları büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.

Musk, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Katar Ekonomi Forumu'na video konferans yoluyla katıldı.

Trump'ı 2024'teki seçim kampanyasının yanı sıra 20 Ocak'ta tekrar göreve gelmesinin ardından maddi olarak destekleyen Musk, siyasete
"yeterince para harcadığını"
belirterek, gelecekte bu harcamaları
"çok daha azaltacağını"
söyledi.
Elon Musk

Musk, Aralık 2024'te servetini Tesla, SpaceX, The Boring Company ve X sosyal medya platformu gibi şirketlerdeki payıyla 486 milyar dolara kadar çıkarsa da Trump'ın göreve gelmesinden sonra uyguladığı politikalarla kayıplar yaşamaya başlamıştı.

Seçim kampanyasında Trump'ı açık biçimde destekleyen ve kampanyasına 277 milyon dolar katkıda bulunan Musk'ın net servetindeki kaybın, ocak ortası ile mart ortası arasında 130 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.



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