ABD'li temsilci Yunanistan'ı şok etti: ​Dilenci Atina​

Yunanistan’ın donanmasını modernize etmek amacıyla başlattığı 5 milyar euroluk fırkateyn satın alma programı alay konusu oldu. Yunanistan’ı dilenci olarak niteleyen ABD’nin eski Atina Askeri Ataşesi Robert Palm, büyük bir skandala imza attı. Yunanistan Donanması’na hangi fırkateynlerin satın alınacağının görüşüldüğü dönemde, ABD’li diplomat Palm’ın, Twitter hesabından yazdığı bir mesaj Twitter’daki Yunan kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu. Hafta sonu yaşanan gelişmede Twitter’da bir Yunan kullanıcı, farklı iki fırkateynin fotoğraflarını koyarak ‘Benim istediğim’ ve ‘Bana verilenler’ mesajını paylaştı.

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Paylaşılan fotoğrafların birinde ABD’nin en modern savaş gemilerinden Arleigh Burke sınıfı destroyere yer verilirken, ikinci fotoğrafta sahil güvenlik amacıyla kullanılan, eski teknolojiye sahip MMSC firkateyni yer aldığı görüldü. Bu mesaja yanıt veren Palm, “Dilenciler seçici olamaz” ifadesini kullandı. Palm’ın tepkiler üzerine tweetini sildiği ve özür dilediği görüldü. Birçok Yunan kullanıcı ise Palm’ın özrünün sahte olduğunu ve Yunan hükümetinin Fransız fırkateynlerini seçmesi gerektiğini yazdı. Öte yandan, yoğun tepki alan tweetten sonra, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Twitter hesabından ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaştı.

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Fransa eski gemi teklifi

Öte yandan Fransa, Yunanistan’ın kendi firkateyn programı teklifini kabul etmesi halinde Fransız Donanması’nda bulunan 2 adet firkateyni, Yunan Donanması’na hibe etmeyi teklif etti. Fransa tarafından Yunanistan’a yapılan teklifte, yeni gemiler 7-8 yıl içerisinde inşa edilinceye kadar ara çözüm olarak Cassard Sınıfı Hava Savunma Firkateyni “Jean Bart” ve Georges Leygues Sınıfı Denizaltı Savunma Harbi Firkateyni olan “Latouche-Tréville”i Yunan Donanması’na ücretsiz olarak verme teklifinde bulundu. Her iki geminin de oldukça yaşlı ve Fransız Donanması’nın envanterinden çıkarılmaya hazırlandığı kaydedildi.

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