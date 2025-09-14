ABD'nin Dışişleri Bakanı Marco Rubio başında kipası ile Ağlama Duvarı’nı ziyaret etti

İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uçaktan iner inmez ilk durak yeri olarak Netanyahu ve siyonist hahamlar ile birlikte Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na gitti ve dini ritüelleri gerçekleştirdi. Katolik Hıristiyan olduğu bilinen Rubio'nun fanatik Yahudi erkeklerin özellikle dua, sinagog, dini törenler ve kutsal metinleri okurken taktıkları kipa'yı taktığı görüldü.

İsrail'e tam itaat: İlişkilerimizin niteliği değişmeyecek

Görüşmede, İsrail’in 9 Eylül tarihinde Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik Hamas’ın müzakere heyetini hedef aldığı saldırının ve İsrail’in Batı Şeria’yı işgal planlarının ele alınması öngörülüyor. Söz konusu ziyaretin, Rubio’nun göreve geldiği Ocak ayından bu yana İsrail’e gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olduğu biliniyor.

Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı hakkında, "Artık olan oldu. Elbette bu durumdan memnun değiliz, Başkan (Donald Trump) da memnun değil. Bu, İsraillilerle olan ilişkilerimizin niteliğini değiştirmeyecek ancak bu konuyu onlarla konuşmamız gerekecek." değerlendirmesini yapmıştı.















