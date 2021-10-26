ABD'nin İsrail'e özelden itiraz ettiği iddia edildi: Tek taraflı ve yasa dışı yerleşim planlarına karşı çıkılıyor

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Park halindeki aracına yorgun mermi düştü: Duyduğu sesle şoke oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin kaportasına yorgun mermi düştü. Merminin düştüğü anda duyduğu sesle şoke olan sürücü, “‘Pat’ diye bir ses geldi. Ama şiddetli bir şekilde geldi. Bu araca gelmiş ama herhangi bir insana da gelebilirdi” dedi.