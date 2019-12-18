ABD'nin Libya Büyükelçisi: Rusya'nın Libya'daki çatışmalara dahil olması sivil can kayıplarını arttırdı

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Rusya'nın Libya'daki çatışmalara dahil olmasının ardından sivil can kayıplarının arttığını ve krizin bölgesel gerilimi tırmandırdığını söyledi.

Rus paralı askerlerin darbeci General Halife Hafter saflarında çatışmalara katıldığına işaret eden Norland, "Libya'daki çatışmanın ortaya çıkardığı bölgesel gerilimi kaygıyla izliyoruz. Rusya'nın dahil olması sivil can kayıplarını arttırdı" dedi.

Norland, Libya'daki krize ilişkin askeri bir çözüm olsa bile bunun "yaşanacak sivil can kaybı ve diğer maliyetler göz önüne alındığında bedelinin çok büyük olacağını" dile getirdi.

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Libya'daki uluslararası güçler ve Hafter

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'in, 4 Nisan'da başkent Trablus'u ele geçirmek için uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı saldırı başlatması üzerine ülke şiddet sarmalına sürüklendi.

Aradan geçen sekiz ayda vadettiği "zaferi" elde edemeyen darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı başlattığını duyurdu.

OYNAT 07:51 Libya Kaddafi'nin ardından ayakta durmaya çalışıyor Libya'da Kaddafi'nin 42 yıllık liderliğine son veren 17 Şubat devriminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Bugün Libya, bölünmenin ve iç savaşın eşiğine sürüklenmişken kimisi Kaddafi'yi arıyor, kimisi 'İyi ki de öldürüldü' diyor. Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede, 17 Şubat 2011'de başlayan ayaklanmaların ardından Kaddafi dönemi, NATO'nun askeri müdahalesi ile sona erdi. Ancak istikrarsızlık ve belirsizliklerle geçen sekiz yılda, Libya'daki aktörlerin ve Avrupa ülkelerinin iktidar ve doğal kaynaklar için savaşı devam ediyor. BiP'te paylaş

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Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 8 kentte seferberlik ilan edildi.

Bölge basınında çıkan haberlerde, Hafter güçlerinin safında yer alan Rus güvenlik şirketi Wagner Grup üyesi paralı asker sayısının giderek arttığı, bunun yanı sıra Sudan ve Afrika'dan da paralı askerlerin bulunduğu sıkça yer almıştı.