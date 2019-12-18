Dünya ABDnin Libya Büyükelçisi Rusyanın Libyadaki çatışmalara dahil olması sivil can kayıplarını arttırdı
AFRİKA

ABD'nin Libya Büyükelçisi: Rusya'nın Libya'daki çatışmalara dahil olması sivil can kayıplarını arttırdı

ABD'nin Libya Büyükelçisi Norland, Tunus'un başkentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Libya'da son dönemde artan gerilim ve Rus güvenlik şirketi Wagner Grup üyesi paralı askerlerin çatışmalara dahil olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi AA
Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 8 kentte seferberlik ilan edildi.
Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 8 kentte seferberlik ilan edildi.

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Rusya'nın Libya'daki çatışmalara dahil olmasının ardından sivil can kayıplarının arttığını ve krizin bölgesel gerilimi tırmandırdığını söyledi.

Libya'nın darbeci generali Hafter kimdir?
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Libya'nın darbeci generali Hafter kimdir?
SSCB'de askeri eğitim alan ve genelkurmay başkanlığına kadar yükselen Hafter, nasıl CIA'in Libya'daki bir numaralı ismi haline geldi? Libya'nın karanlık ismi Hafter'i ve bölgedeki son gelişmeleri anlattık:
  • Rus paralı askerlerin darbeci General Halife Hafter saflarında çatışmalara katıldığına işaret eden Norland, "Libya'daki çatışmanın ortaya çıkardığı bölgesel gerilimi kaygıyla izliyoruz. Rusya'nın dahil olması sivil can kayıplarını arttırdı" dedi.

Norland, Libya'daki krize ilişkin askeri bir çözüm olsa bile bunun "yaşanacak sivil can kaybı ve diğer maliyetler göz önüne alındığında bedelinin çok büyük olacağını" dile getirdi.

Libya'nın yeni diktatör adayı Hafter: ABD'de oy kullandı, CIA'in komşusu oldu!
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Libya'nın yeni diktatör adayı Hafter: ABD'de oy kullandı, CIA'in komşusu oldu!

Libya'daki uluslararası güçler ve Hafter

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'in, 4 Nisan'da başkent Trablus'u ele geçirmek için uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı saldırı başlatması üzerine ülke şiddet sarmalına sürüklendi.

  • Aradan geçen sekiz ayda vadettiği "zaferi" elde edemeyen darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı başlattığını duyurdu.

Libya Kaddafi'nin ardından ayakta durmaya çalışıyor
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Libya Kaddafi'nin ardından ayakta durmaya çalışıyor
Libya'da Kaddafi'nin 42 yıllık liderliğine son veren 17 Şubat devriminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Bugün Libya, bölünmenin ve iç savaşın eşiğine sürüklenmişken kimisi Kaddafi'yi arıyor, kimisi 'İyi ki de öldürüldü' diyor. Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede, 17 Şubat 2011'de başlayan ayaklanmaların ardından Kaddafi dönemi, NATO'nun askeri müdahalesi ile sona erdi. Ancak istikrarsızlık ve belirsizliklerle geçen sekiz yılda, Libya'daki aktörlerin ve Avrupa ülkelerinin iktidar ve doğal kaynaklar için savaşı devam ediyor.

Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 8 kentte seferberlik ilan edildi.

Bölge basınında çıkan haberlerde, Hafter güçlerinin safında yer alan Rus güvenlik şirketi Wagner Grup üyesi paralı asker sayısının giderek arttığı, bunun yanı sıra Sudan ve Afrika'dan da paralı askerlerin bulunduğu sıkça yer almıştı.

Libya'da kritik döneme girildi: Her gelişme Türkiye için önemli
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