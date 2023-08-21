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Dünya

ABD’nin Minsk Büyükelçiliğinden Belarus’taki vatandaşlarına 'ülkeyi derhal terk edin' çağrısı

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, Belarus'taki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli" ifadelerine yer verildi.

18:23 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
ABD’nin Minsk Büyükelçiliği

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapattığını bildirerek, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli.” açıklamasında bulundu.


ABD’nin Minsk Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı.


Diğer Avrupa ülkeleri de Belarus'la sınır kapılarını kapatabilir


Belarus’a komşu başka Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceğine işaret edilen açıklamada, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli.” ifadelerine yer verildi.


ABD vatandaşlarına Belarus’a seyahat gerçekleştirmemeleri uyarısında da bulunulan açıklamada, ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinin ülkedeki ABD vatandaşlarına sağlayabileceği yardımın da sınırlı düzeyde olduğuna işaret edildi.


Açıklamada, ABD vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna’ya yönelik seyahat gerçekleştirilmemesi uyarısı da yer aldı.





#ABD
#Belarus
#Minsk
#Büyükelçilik
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