Dünya ABDnin teknolojiden uzak halkı Amişler koronavirüse karşı broşürler ile uyarılıyor
KORONAVİRÜS

ABD'nin teknolojiden uzak halkı Amişler koronavirüse karşı broşürler ile uyarılıyor

Dini inançları gereği elektrik, televizyon ve telefon gibi modern teknolojinin sunduğu imkanları kullanmayı reddeden Amişlerin, yeni tip koronavirüs salgınından bihaber olmasından endişe ediliyor. Yetkililer, çoğunlukla ABD'nin orta batı eyaletlerinde yaşayan Amiş çiftliklerine ve evlerine kapı kapı broşür dağıtarak bu kişileri salgına karşı uyarmaya çalışıyor.

Haber Merkezi AA
Salgın nedeniyle Amiş okulları kapansa da kalabalık topluluk düğünleri ve bazı kiliseler ayinlerine devam ediyor.
Salgın nedeniyle Amiş okulları kapansa da kalabalık topluluk düğünleri ve bazı kiliseler ayinlerine devam ediyor.

ABD'de inançları gereği kendilerini modern dünyadan ve teknolojiden soyutlayan Amişleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında bilgilendirmek isteyen yetkililer, bu kişilerin yaşadığı bölgelerde kapı kapı broşür dağıtıyor.

Elektrik, televizyon ve telefon gibi modern teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanmayı reddeden Amişlerin, Kovid-19 salgınından bihaber olmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, Amişleri, çoğunlukla ABD'nin orta batı eyaletlerinde yaşadıkları çiftlik ve evlerine dağıttıkları broşürler ile uyarmaya çalışıyor.

Bir arada yaşayan ve çoğunlukla kalabalık ailelerden oluşan bu topluluk, iletişim gereksinimlerini yüz yüze görüşerek karşılıyor ve yeni tip koronavirüse karşı sosyal izolasyon sağlamıyor.

Salgın nedeniyle Amiş okulları kapansa da kalabalık topluluk düğünleri ve bazı kiliseler ayinlerine devam ediyor.

Son derece dindar olan bu topluluk, ibadetlerini kendilerine özgü kiliselerde yapıyor ve kalabalık kiliselerdeki ayinlerden sonra bir ailenin evinde bir araya gelip, yemek yiyor.

Biri sonbahar biri ilkbaharda olmak üzere yılda 2 kez dini tören düzenleyen Amişlerin, ilkbahardaki yaklaşan dini törenleri için kiliselerini kapatmaya sıcak bakmayabileceğinden endişe ediliyor.

ABD'li misyonerlerden ilginç koronavirüs ayini
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ABD'li misyonerlerden ilginç koronavirüs ayini
ABD'de misyonerlik yapan Kanneth Copeland bir televizyon programında koronavirüsün (Covid-19) bitmesine yönelik ayin düzenledi.Kanneth Copeland ayinde, 'Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, onu tüm gücünle yok et.Sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum' ifadelerini kullandı.

Amişler

Reform hareketleri ve dini baskılar nedeniyle 18. yüzyılda İsviçre ve Almanya'dan dini özgürlük vadeden "Yeni Dünya"ya göç eden ve bugün nüfusu 300 bini bulan gelenekçi Hristiyan mezhebi, hala Avrupa’dan ABD'ye göç ettikleri günkü şartlarda yaşıyor.

  • Modern hayatı ve teknolojiyi reddeden, el emeğine ve işçiliğe önem veren bu topluluk, teknoloji devi ABD'de her türlü teknolojiden uzak yaşıyor.

Çalışkan ve disiplinli bir topluluk olarak bilinen Amişler, inançları doğrultusunda son derece basit ve sade bir yaşam sürüyor.

Amişler, otomobil yerine "buggie" adı verilen at arabalarıyla yolculuk yapıyor.

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan, traktör dahi kullanmayan Amişler, tarlalarını at arabalarıyla sürüyor, mahsulleri modern çiftlik teknolojileri olmadan ekip biçiyor ve hasat ediyor.

Çocuklar da dahil tüm aile üyeleri, tarlada çalışıyor, inek sağıyor ya da ev işlerine bakıyor. Amişler; tarla, inşaat ya da ahır işlerinde de imece usulü birbirlerine yardım ediyor.

Koronavirüs Kraliçe Elizabeth'e doğum günü kutlatmayacak
FOTOĞRAF 10
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüs salgınından etkilenenler arasında.
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Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre her yıl yapılan Trooping The Colour adlı kutlama bu yıl yapılamayacak.
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Sarayın yaptığı duyuruda, “Hükümetin tavsiyesiyle Trooping the Colour adlı Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi, geleneksel şekilde yapılamayacak. Bir dizi başka seçenekler de gözden geçirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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Geçtiğimiz hafta Kraliçe’nin geleneksel bahçe partisi ve planlanan ziyaretlerinin de iptal edildiği duyurulmuştu.
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21 Nisan 1923 tarihinde dünyaya gelen Kraliçe Elizabeth için her yıl haziran ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da Trooping the Colour etkinliği düzenleniyor.
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Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından gerçekleştirilen bir askeri tören sergileniyor.
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Geçtiğimiz yıllardaki törenlerden bir görüntü.
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Kraliçe 2. Elizabeth
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Kraliçe 2. Elizabeth
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Geçtiğimiz yıllardaki törenlerden bir görüntü.
Koronavirüs Kraliçe Elizabeth'e doğum günü kutlatmayacak
Doksan üç yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in her yıl resmi geçit töreni eşliğinde gerçekleştirilen "Trooping the Colour" adlı doğum günü etkinliği, koronavirüs salgını gerekçesiyle iptal edildi. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin 94'üncü yaş günü kutlaması için alternatifleri gözden geçirdiklerini açıkladı.

Kalabalık aileler

Çok sayıda çocuk sahibi olma geleneğini sürdüren Amişlerin en az 5'şer çocuğu var. Amiş çocukları, tek odalı kendi okullarında 8 yıllık eğitim alıyor, aileler çocuklarını 8 yılın ardından okula göndermiyor.

İbadetleri, diğer Hristiyanlardan farklılık gösteren Amişler; iki haftada bir pazar günleri kendi kiliselerine gidip, ayin sonrası birlikte yemek yiyor.

Giyim tarzlarıyla da dikkat çeken bu topluluk, kıyafetlerini genelde kendileri dikiyor ve fermuar dahi kullanmıyor.

Kadınlar koyu renk, düz uzun elbiseler ve beyaz önlük giyiyor, kep benzeri beyaz şapka takıyor. Düğünlerinde kendi diktikleri mavi elbise giyen genç Amiş kadınları, evlendikten sonra düğün elbiselerini kiliseye giderken giyiyor ve öldüklerinde yine düğün elbiseleriyle gömülüyorlar.

Erkekler ise koyu renk askılı pantolon ve uzun kollu, yakasız gömlekler giyiyor, yazın hasır şapka, kışın siyah fötr şapka takıyor. Bıyık bırakmaları yasak olan Amiş erkekleri, evlendikten sonra sakal bırakıyor.

Elektrik kullanmadıkları için çamaşır ve bulaşıklarını elde yıkayan Amişler, gün batımından sonra çalışmayı bırakıp evlerine gidiyor ve aydınlatma için gaz lambası kullanıyor.

Savaş karşıtı olan ve askerliği reddeden Amişler oy kullanmıyor, vergi vermiyor, sadece kendi ürettikleri ve sattıkları ürünlerin gelir vergisini ödüyor.

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