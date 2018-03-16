Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması

Belçika polisi, cuma namazını kıldırmak için Brüksel'e giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca'yı gözaltına aldı.
13 saattir nezaretten bulunan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, Yenisafak.com'a konuştu.
Balkanlıoğlu açıklamasında "Yeşil pasaportumuz var. Camide konferansımız vardı. Bizi sorguya alan havalimanı polisi sosyal medyadan konuşamalarımızı izleyince, ülkeye girişimizin dini içerikli bir çalışma olduğunu anladı. Hiç kimseye bildirmeden, avukata ve yabancılar polisine bildirmeden 12 saat burada tuttular. Şimdi de 18 saate çıkardılar tutulma süresini. Bu gözaltına itiraz edersek 10 gün burada tutmakla tehdit ediyorlar. Ülkeden çıkmak istersek ise hemen salacaklarını ve Belçika’dan deport edileceğimizi söylediler. Son Afrin konuşmamızın bu kararlarında bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten PKK’ya açıkça destek verdikleri herkesçe biliniyor." ifadelerine yer verdi
Havalimanına indikten sonra gözaltına alındı
Cuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alınmıştı.
Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren açıklamaları vardı
Türkiye’nin ‘Zeytindalı Harekatı’na ilk günden itibaren destek veren sohbetlerinde sürekli Türk güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alan açıklamalar yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, Cuma Namazı kıldırmak ve Avrupa’da bir dizi sohbet vermek için gittiği Brüksel’de eşi ile birlikte gözaltına alınmıştı.