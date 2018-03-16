DünyaAbdulmetin Balkanlıoğlundan gözaltı açıklaması
AVRUPA

Abdulmetin Balkanlıoğlu neden gözaltına alındı?

Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması

Cuma namazı kıldırmak için gittiği Brüksel'de gözaltına alınan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, gözaltına alınma nedeniyle ilgili Yenisafak.com'a konuştu. Balkanlıoğlu Hoca Belçika polisinin skandal uygulamasıyla ilgili, "Son Afrin konuşmamızın bu kararlarında bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten PKK’ya açıkça destek verdikleri herkesçe biliniyor." dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Abdulmetin Balkanlıoğlu gözaltına alındığı Brüksel'de nezarette tutuluyor
Abdulmetin Balkanlıoğlu gözaltına alındığı Brüksel'de nezarette tutuluyor

Belçika polisi, cuma namazını kıldırmak için Brüksel'e giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca'yı gözaltına aldı.

13 saattir nezaretten bulunan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, Yenisafak.com'a konuştu.

Balkanlıoğlu açıklamasında "Yeşil pasaportumuz var. Camide konferansımız vardı. Bizi sorguya alan havalimanı polisi sosyal medyadan konuşamalarımızı izleyince, ülkeye girişimizin dini içerikli bir çalışma olduğunu anladı. Hiç kimseye bildirmeden, avukata ve yabancılar polisine bildirmeden 12 saat burada tuttular. Şimdi de 18 saate çıkardılar tutulma süresini. Bu gözaltına itiraz edersek 10 gün burada tutmakla tehdit ediyorlar. Ülkeden çıkmak istersek ise hemen salacaklarını ve Belçika’dan deport edileceğimizi söylediler. Son Afrin konuşmamızın bu kararlarında bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten PKK’ya açıkça destek verdikleri herkesçe biliniyor." ifadelerine yer verdi

Havalimanına indikten sonra gözaltına alındı

Cuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alınmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren açıklamaları vardı

Türkiye’nin ‘Zeytindalı Harekatı’na ilk günden itibaren destek veren sohbetlerinde sürekli Türk güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alan açıklamalar yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, Cuma Namazı kıldırmak ve Avrupa’da bir dizi sohbet vermek için gittiği Brüksel’de eşi ile birlikte gözaltına alınmıştı.

Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, Brüksel’de gözaltına alındı
OYNAT04:12
Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, Brüksel’de gözaltına alındı
Cuma Namazı kıldırmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alındı. Türkiye'nin 'Zeytindalı Harekatı'na ilk günden itibaren destek veren sohbetlerinde sürekli Mehmetçiğin yanında yer alan açıklamalar yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu, Cuma Namazı kıldırmak ve Avrupa'da bir dizi sohbet vermek için gittiği Brüksel'de eşi ile birlikte gözaltına alındı. Sabah 09:05 uçağı ile Belçika'nın Başkenti Brüksel'e hareket eden Balkanlıoğlu, saat 11:00'da havaalanında polisler tarafından gözaltına alınırken yaklaşık 12 saattir küçük bir odada tutuluyor. Alınan bilgilere göre, orada yaşayan Türk vatandaşlarının tepki göstermelerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadan tutulduğu öğrenildi.
YORUM YAP

Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı
DÜNYA
Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı

Bu darbeciyikim koruyor?
Gündem

Bu darbeciyi kim koruyor?

15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden eski Korgeneral Metin İyidil’in yargılandığı davada sona gelindi. Duruşma savcısı FETÖ’cü general hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi.Ancak FETÖ’nün orduda palazlanmasını sağlayan İyidil, biri ya da birileri tarafından kurtarılmak isteniyor. Darbeci generalin serbest kalması diğer birçok darbe davasını olumsuz yönde etkileyecek.
Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın ses kaydı ortaya çıktı
Ekonomi

Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın ses kaydı ortaya çıktı

Binlerce kişiyi dolandırıp Türkiye'den Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Dolandırıp mağdur ettiği çiftlik bank üyelerine ses kaydı gönderen Aydın, 'hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini' söyleyerek mağdurlara 'geçmiş olsun' dedi.
İlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı açıklaması
Hayat

İlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı açıklaması

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı, "İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan yüzde 10, hadi bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir" dedi.
Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması
Dünya

Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması

Cuma namazı kıldırmak için gittiği Brüksel'de gözaltına alınan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, gözaltına alınma nedeniyle ilgili Yenisafak.com'a konuştu. Balkanlıoğlu Hoca Belçika polisinin skandal uygulamasıyla ilgili, "Son Afrin konuşmamızın bu kararlarında bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten PKK’ya açıkça destek verdikleri herkesçe biliniyor." dedi.
Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı
Dünya

Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı

Cuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alındı. Balkanlıoğlu hala nezarette tutuluyor.

KAPAT

YUKARI