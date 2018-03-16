Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması

Belçika polisi, cuma namazını kıldırmak için Brüksel'e giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca'yı gözaltına aldı.

13 saattir nezaretten bulunan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, Yenisafak.com'a konuştu.

Balkanlıoğlu açıklamasında "Yeşil pasaportumuz var. Camide konferansımız vardı. Bizi sorguya alan havalimanı polisi sosyal medyadan konuşamalarımızı izleyince, ülkeye girişimizin dini içerikli bir çalışma olduğunu anladı. Hiç kimseye bildirmeden, avukata ve yabancılar polisine bildirmeden 12 saat burada tuttular. Şimdi de 18 saate çıkardılar tutulma süresini. Bu gözaltına itiraz edersek 10 gün burada tutmakla tehdit ediyorlar. Ülkeden çıkmak istersek ise hemen salacaklarını ve Belçika’dan deport edileceğimizi söylediler. Son Afrin konuşmamızın bu kararlarında bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten PKK’ya açıkça destek verdikleri herkesçe biliniyor." ifadelerine yer verdi

Havalimanına indikten sonra gözaltına alındı

Cuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alınmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren açıklamaları vardı

Türkiye’nin ‘Zeytindalı Harekatı’na ilk günden itibaren destek veren sohbetlerinde sürekli Türk güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alan açıklamalar yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, Cuma Namazı kıldırmak ve Avrupa’da bir dizi sohbet vermek için gittiği Brüksel’de eşi ile birlikte gözaltına alınmıştı.

OYNAT 04:12 Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, Brüksel’de gözaltına alındı Cuma Namazı kıldırmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alındı. Türkiye'nin 'Zeytindalı Harekatı'na ilk günden itibaren destek veren sohbetlerinde sürekli Mehmetçiğin yanında yer alan açıklamalar yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu, Cuma Namazı kıldırmak ve Avrupa'da bir dizi sohbet vermek için gittiği Brüksel'de eşi ile birlikte gözaltına alındı. Sabah 09:05 uçağı ile Belçika'nın Başkenti Brüksel'e hareket eden Balkanlıoğlu, saat 11:00'da havaalanında polisler tarafından gözaltına alınırken yaklaşık 12 saattir küçük bir odada tutuluyor. Alınan bilgilere göre, orada yaşayan Türk vatandaşlarının tepki göstermelerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadan tutulduğu öğrenildi.

