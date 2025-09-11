ABD’yi sarsan siyasi suikast

ABD Başkan Donald Trump'ın destekçisi olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah eyaletinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu. Boynuna yakın bölgeden vurulan Kirk hayatını kaybetti. Kirk'in ölüm haberini ABD Başkanı Trump duyurdu. ABD medyasında, saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve polisin soruşturma başlattığı bilgileri yer aldı. Üniversite kampüslerinde muhafazakar gençleri harekete geçiren önde gelen bir sivil toplum kuruluşu olan Turning Point USA’nın kurucu ortağı olan Kirk, seçim döneminde gençlerin Trump’a verdiği desteği artırmada kilit rol oynadı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Kirk, ülke çapında üniversite kampüslerindeki etkinliklerde büyük kalabalıklara hitap ediyor.