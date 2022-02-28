Dünya ABnin savaştan kaçan Ukraynalı mülteciler için planları masada
AVRUPA

AB'nin savaştan kaçan Ukraynalı mülteciler için planları masada

Avrupa Birliği (AB), savaştan kaçan Ukraynalılara AB sınırları içerisinde üç yıla kadar oturum ve çalışma izni vermeye hazırlanıyor.

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ABnin savaştan kaçan Ukraynalı mülteciler için planları masada
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AB'nin açıklamasına göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaştan dolayı şu ana kadar en az 300,000 Ukraynalı mülteci AB ülkelerine sığınırken, milyonlarca ilave mülteci için hazırlık yapılıyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin France 2 TV kanalına yaptığı açıklamada, "Savaştan kaçanları kabul etmek görevimizdir" diyerek AB bakanlarının Ukraynalı mültecilere koruma sağlama tasarısı hazırlamak için dün Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışmalara başladığını belirtti.

  • Bakanlar tasarının detaylarını değerlendirmek için bu perşembe toplanacaklar.

İŞTE TANINMASI MUHTEMEL HAKLAR

AB'nin 1990'larda Balkanlar'daki savaştan sonra hazırladığı ve o zamandan beri kullanmadığı geçici koruma yönetmeliği, sığınmacılara AB sınırları içerisinde bir yıldan üç yıla kadar oturum, çalışma, sosyal güvenlik ve tıbbi destek haklarını veriyor.

  • AB İçişleri Komisyonu Başkanı Ylva Johansson, tasarıya birlikteki bakanlarının çoğunun dün destek verdiğini açıkladı.

Johansson, "Hali hazırda birçok Ukraynalının ilk giriş yaptıkları ülkeleri terk ederek, bilhassa Ukraynalı nüfusunun çoğunlukta olduğu diğer AB ülkelerine gittiklerini görüyoruz. Polonya bunlardan biri. İtalya, Portekiz, İspanya, Almaya ve Çek Cumhuriyeti de" dedi.

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