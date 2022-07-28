Acı haber: 3 şehit

Suriye ve Irak’ın kuzeyinden acı haber. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Tank Sözleşmeli Erler Mevlüt Yoğurtcu (28) ile Mert Otal (24) şehit oldu. K.Irak’ta yürütülen Pençe 1-2 harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan P.Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek (21) de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aileler acı haberlerle yasa boğuldu.

Cüneyt Taşyürek

YİĞİTLERE VEDA

Şehit askerlerin naaşları toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Şehit Mevlüt Yoğurtcu Ankara’da, Mert Otal Kırıkkale’de, Cüneyt Taşyürek ise Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Cüneyt Taşyürek ve Mert Otal’ın bekar, Mevlüt Yoğurtcu’nun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yoğurtcu 3 gün sonra izne çıkıp Ankara’ya gelecekmiş. Akrabası Mahir Yılmaz “Hep asker olmayı istiyordu. Bir gün ‘Belki ben de şehit olurum’ demişti” diye konuştu.

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Mevlüt Yoğurtcu

İKİ OĞLUM DAHA VAR

Aralık 2021’de göreve başlayan şehit Taşyürek’in ise 8 aylık asker olduğu öğrenildi. Şehidin babası Basri Taşyürek, Cüneyt’ten sonra iki oğlunu daha vatan için feda etmeye hazır olduğunu söyledi: “Oğlumun öcü alınacak. Silah arkadaşları Cüneyt’imin kanını yerde koymaz. Eğer izin verirlerse ben de oğlumun şehit olduğu yerde savaşmaya hazırım. Vatanımızın başı sağ olsun.”

Mert Otal

Acı tesadüf

Şehit Mevlüt Yoğurtcu’nun babası Şahin Yoğurtcu’nun şehitler için bestelediği türkü yürekleri dağladı. Yoğurtcu’nun söz ve müziği kendisine ait olan türküyü 16 Temmuz’da sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Türküdeki “Şehit olmuş benim kınalı kuzum” sözleri dikkat çekiyor. Şehitler için bestelenen türkü sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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27 terörist öldürüldü

Şehitlerin ardından Suriye’deki PKK hedefleri bombardıman altına alındı. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG’li 25 terörist etkisiz hale getirildi. Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele.”

GÜNDEM MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu