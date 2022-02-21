Affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi hali hazırda günlük 30 milyon metreküp, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi de günlük 15 milyon metreküp gazı şebekeye iletiyor. Ayrıca, Türkgözü giriş noktasından Azerbaycan'dan günlük yaklaşık 7 milyon metreküp gazın Türkiye'ye gelmesi sağlanabiliyor.