Dünya Affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü
ORTADOĞU

Affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü

İran'da uygulanan ceza hukukuna göre, cinayetten hüküm giyen mahkumlar, maktul yakınlarının affetmesi sonucu serbest kalabiliyor. İran'da 18 yıl önce cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan mahkum, affedildiğini öğrenmesinin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü
İran

18 yıl önce Bender Abbas kentinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün yakınları tarafından affedilerek ölüm cezasından kurtulduğunu duymasının ardından kalp krizi geçirdi.

Soyadı açıklanmayan 55 yaşındaki "Ekber" isimli mahkum hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Söz konusu mahkumun 2004 yılında Bender Abbas Cezaevine gönderildiği ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtiliyor.

  • İran'da uygulanan ceza hukukuna göre, cinayetten hüküm giyerek idam cezasına çarptırılan mahkumlar, maktul yakınları tarafından affedilmeleri halinde kan parası ödemek ve varsa aldıkları hapis cezalarını tamamlamakla mükellef oluyor.

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İran'ın Tebriz şehrinde İran ordusuna ait bir savaş uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'daki kesinti sonrası gündeme gelmişti: Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazı
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Azerbaycan Türkiye’ye 170 milyon metreküplük acil durum gazının ihracına başladı.
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Gaz tedariğinin günlük 5 milyon metreküp civarında olduğu, Ocak ayının son haftasında başladığı ve Şubat sonuna kadar süreceği belirtildi.
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Türkiye 2021’de 8,5 milyar metreküp ile Azerbaycan gazının en büyük alıcısı konumunda. Azerbaycan ayrıca İtalya, Yunanistan , Bulgaristan ve Gürcistan’a da gaz satıyor.
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Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden biri olan İran'ın Ocak ayında teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı. BOTAŞ sanayi tesislerine uygulanan gaz kısıntısını 8 Şubat itibariyle kaldırmıştı.
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Türkiye hali hazırda TürkAkım boru hattı üzerinden günlük 44 milyon metreküp ve Mavi Akım üzerinden günlük 47 milyon metreküp gaz ithal ediyor.
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Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden ise günlük 17,3 milyon metreküp tam kapasite gaz girişi sağlanıyor.
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Egegaz Aliağa Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Terminali'nden (LNG) günlük 38 milyon, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden günlük 35 milyon, Ertuğrul Gazi FSRU tesisinden günlük 20 milyon ve Etki Liman FSRU tesisi üzerinden günlük 25 milyon metreküp gaz sisteme verilebiliyor.
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Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi hali hazırda günlük 30 milyon metreküp, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi de günlük 15 milyon metreküp gazı şebekeye iletiyor. Ayrıca, Türkgözü giriş noktasından Azerbaycan'dan günlük yaklaşık 7 milyon metreküp gazın Türkiye'ye gelmesi sağlanabiliyor.
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Böylece, toplamda Türkiye'ye günlük ortalama 270 milyon metreküpün üzerinde doğal gaz giriş kapasitesi bulunuyor.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan spot boru gazı ithalatına hak kazanan SOCAR Enerji Ticaret AŞ, şubatta Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp gaz getirecek.
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Öte yandan, İran'dan gaz akışının 31 Ocak'ta yeniden başlamasıyla bu kapasite daha da artacak. Söz konusu hattın tam kapasite çalışması durumunda günlük akış miktarı 28 milyon metreküpe çıkabiliyor.
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Türkiye'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle artan taleple 19 Ocak'ta yaklaşık 288 milyon metreküp doğal gaz tüketilerek tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Tüketimin hızla arttığı bu dönemde İran'dan gaz akışının kesilmesiyle arz-talep dengesizliği yaşanmıştı.
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İran'daki kesinti sonrası gündeme gelmişti: Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazı
Azerbaycan, talep üzerine gündeme gelen 170 milyon metreküplük acil durum gazının Türkiye'ye tedarikine başladı. Ocak ayında günlük 5 milyon metreküp ile başlanan tedarikin şubat ayı sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.


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