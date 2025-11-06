Afganistan ile Pakistan arasında sınır bölgesindeki saldırı için karşılıklı suçlama

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, müzakere sürecine saygı göstermek ve can kaybını önlemek için saldırılara karşılık verilmediğini aktardı. İsmi açıklanmayan bir Afganistan yönetimi yetkilisi ise, Pakistan ordusunun sınır birliklerine ateş açtığını ve havan saldırısı düzenlediğini ifade etti.
Afganistan ve Pakistan yönetimleri, bugün sınır bölgesinde düzenlenen saldırı konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu.
Yerel Tolo News haber sitesine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Afganistan yönetimi yetkilisi de Pakistan ordusunun sınır birliklerine ateş açtığını ve havan saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Yetkili, atılan bir havan topunun Spin Boldak'ın Luqman köyündeki bir eve isabet etmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.
Pakistan, saldırı başlattıkları iddiasını reddetti
Açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve ateşkesin devam ettiği, Pakistan tarafının diyaloğu sürdürmede kararlı olduğu kaydedildi.
Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim
Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.
Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.
Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.
Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.