Afganistan ile Pakistan arasında sınır bölgesindeki saldırı için karşılıklı suçlama

21:356/11/2025, Perşembe
Spin Boldak'ın Luqman köyündeki bir eve isabet etmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, müzakere sürecine saygı göstermek ve can kaybını önlemek için saldırılara karşılık verilmediğini aktardı. İsmi açıklanmayan bir Afganistan yönetimi yetkilisi ise, Pakistan ordusunun sınır birliklerine ateş açtığını ve havan saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Afganistan ve Pakistan yönetimleri, bugün sınır bölgesinde düzenlenen saldırı konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, X platformundaki paylaşımında,
"Pakistan ile İstanbul'da üçüncü müzakere turu başlarken, ne yazık ki bugün öğleden sonra Pakistan güçleri bir kez daha Spin Boldak bölgesine ateş açtı. Bu durum halk arasında endişeye neden oldu."
ifadesini kullandı.
Müzakere sürecine saygı göstermek ve can kaybını önlemek için saldırılara karşılık verilmediğini savunan Mücahid, önceki görüşmelerde tarafların ateşkesi uzatma ve
"her türlü saldırganlıktan kaçınma"
konusunda mutabık kaldığını hatırlattı.

Yerel Tolo News haber sitesine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Afganistan yönetimi yetkilisi de Pakistan ordusunun sınır birliklerine ateş açtığını ve havan saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Yetkili, atılan bir havan topunun Spin Boldak'ın Luqman köyündeki bir eve isabet etmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.


Pakistan, saldırı başlattıkları iddiasını reddetti

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise
"Afganistan tarafının bugün Pakistan-Afganistan sınırındaki Chaman bölgesinde meydana gelen olayla ilgili iddialarını kesinlikle reddediyoruz."
ifadesi kullanıldı.
Saldırıları Afgan tarafının başlattığı savunulan açıklamada, Pakistan'ın güvenlik güçlerinin saldırılara
"anında ölçülü ve sağduyulu şekilde karşılık verdiği"
belirtildi.

Açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve ateşkesin devam ettiği, Pakistan tarafının diyaloğu sürdürmede kararlı olduğu kaydedildi.


Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini,
"mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması"
oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.





