Dünya Afganistanda 135 çocuk zatürre ve yetersiz beslenmeden dolayı vefat etti
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Afganistan'da 135 çocuk zatürre ve yetersiz beslenmeden dolayı vefat etti

Afganistan'da Aralık 2021'de 135 çocuğun zatürre ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti. Bölgede araştırma yapan bir vakfın yayınladığı raporda sağlık sisteminin çöktüğü ve bunun da Afgan çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

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Haber Merkezi AA
Afganistanda 135 çocuk zatürre ve yetersiz beslenmeden dolayı vefat etti
Afganistan'da 135 çocuk zatürre ve yetersiz beslenmeden dolayı vefat etti

Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), Afganistan'da Aralık 2021'de 135 çocuğun zatürre ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, Afganistan'da başta zatürre ve yetersiz beslenme olmak üzere çeşitli hastalıklardan ölen çocuk sayısının artmasından endişe duyulduğu bildirildi.

Sağlık sistemi çöktü

Afganistan'da Aralık 2021'de 135 çocuğun zatürre ve yetersiz beslenmeden yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, ülkedeki ailelerin yarısından fazlasının gerektiğinde sağlık hizmeti alamadığına dikkati çekildi.

Açıklamada, yurt dışındaki Afganistan'ın varlıklarının dondurulması ve bu ülkeye yardımların kesilmesi nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ve bunun da Afgan çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

Sağlık çalışanları maaş alamıyor

Afganistan genelinde birçok sağlık merkezinin, özellikle kliniklerin, sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmemesi nedeniyle kapatıldığı aktarılan açıklamada, böylece hasta çocukların tedaviye ihtiyaç duyduklarında kapalı sağlık merkezleri ve boş eczanelerle karşılaştığı belirtildi. Açıklamada, bu hastalıkların çocuklar arasında artmasının nedeni olarak yetersiz beslenme gösterildi.

Ayrıca açıklamada vakıf olarak ülkenin bazı bölgelerinde durumun iyileştirilmesi için çabaların sürdürüldüğü ve mobil ekiplerce binlerce hasta çocuğun hayatının kurtarılması için ülkenin uzak bölgelerinde çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'daki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak acil önlemlerin alınması çağrısı yapmıştı.

Önceki hükümet döneminde Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sağlık programı, uluslararası yardımların kesilmesiyle durduruldu.

Taliban'ın Afganistan yönetimine geçmesinin ardından açlık ve kurumsal krizlerin arttığı ülkede, başta Kovid-19 hastaneleri olmak üzere sağlık kurumları ısınma, yakıt, elektrik, gıda, aşı, ilaç ve tıbbi teçhizat yoksunluğu içerisinde hizmet vermeye çalışıyor.

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