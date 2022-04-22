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Dünya Afganistanda camiye bombalı saldırı 33 kişi öldü 43 kişi yaralandı
ASYA

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 33 kişi öldü 43 kişi yaralandı

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybının olduğunu belirten yerel makamlar, yaralıların hastanelere kaldırıldığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Afganistanda camiye bombalı saldırı: 33 kişi öldü 43 kişi yaralandı
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İmam Sahip Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

33 KİŞİ ÖLDÜ

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mevlevi Sikander Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

43 KİŞİ DE YARALANDI

Saldırıda 43 kişinin yaralandığını ifade eden Mücahid, saldırının faillerinin en kısa zamanda tutuklanacağını kaydetti.

Öte yandan, görgü tanıklarına göre saldırı, cuma namazından hemen sonra gerçekleştirildi.

Patlamanın şiddetiyle caminin pencerelerinin kırıldığı ve camide hasar oluştuğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu arada, dün de ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş ve saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Dün Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda da 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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