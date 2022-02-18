Afganistan’da kızlar okula döndü

Afganistan’da kız öğrenciler okullara döndü. Ağustos’ta başkent Kabil ve bölgenin büyük bir kısmının kontrolünü ele geçiren Taliban, kız öğrencilerin okula gitmesine izin vermiyordu.
Afganistan’ın yüzde 55’ini oluşturan kız öğrenciler yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte sıcak şehirlerde üniversitelere döndü. Üniversite öğrencilerinden kızlar sabah 09.00 ile 12.00 arasında erkekler 12.00 ile 16.00 arasında öğrenime başladı.
Kadınların kılık kıyafetleri eski düzene göre devam ederken kadın akademisyenlerde görevlerine döndü. Herat Devlet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sosyolog Manizha Bahrah, “Bizi sevindiren bir haber. ” derken Kabil Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3’ncü sınıf öğrencisi H.M ise şunları söyledi: “Kabil eski haline dönmeye başladı. Okula devam ediyorum. Kıyafetlerimiz eskisi gibi.”