Afganistan'da okula bombalı saldırı: İki öğrenci yaşamını yitirdi

Afganistan'da okula bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde okula el bombası atılması sonucu iki öğrenci hayatını kaybetti.
Cüzcan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Settar Halimi, basına yaptığı açıklamada, Kuş Tepe ilçesindeki okula kimliği belirsiz kişinin el bombası attığını belirtti.
Saldırıda iki öğrencinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Halimi, 4 öğrencinin yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları, saldırının kızların eğitim gördüğü ilkokula düzenlendiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.