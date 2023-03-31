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Dünya

Afganistan'da okula bombalı saldırı: İki öğrenci yaşamını yitirdi

Afganistan'da bir okula kimliği belirsiz bir şahıs tarafından el bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybetti, 4 öğrenci yaralandı.

10:54 . 31/03/2023 Cuma
AA
Afganistan'da okula bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Afganistan'da okula bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde okula el bombası atılması sonucu iki öğrenci hayatını kaybetti.


Cüzcan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Settar Halimi, basına yaptığı açıklamada, Kuş Tepe ilçesindeki okula kimliği belirsiz kişinin el bombası attığını belirtti.


Saldırıda iki öğrencinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Halimi, 4 öğrencinin yaralandığını söyledi.


Görgü tanıkları, saldırının kızların eğitim gördüğü ilkokula düzenlendiğini öne sürdü.


Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


#Afganistan
#Bombalı Saldırı
#Cüzcan Emniyet Müdürlüğü
35 dakika önce
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