Dünya Afganistanda Pakistan Talibanı elebaşı öldürüldü
ASYA

Afganistan'da Pakistan Talibanı elebaşı öldürüldü

Mesud'un öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Sabur Hattak, 2015'te 45 kişinin öldürüldüğü Karaçi'deki otobüs saldırısının sorumlusunun da Mesud olduğunu hatırlatarak, "TTP zaten birkaç parçaya bölünmüştü ve Mesud onları birleştirmek istiyordu. Ayrıca TTP'nin en aktif militanı olduğu için de uzun zamandır Pakistan tarafından aranıyordu" dedi.

Haber Merkezi AA
TTP, 2014'ten bu yana Pakistan dışında bulunuyor.
TTP, 2014'ten bu yana Pakistan dışında bulunuyor.

Pakistan Talibanı'nın (TTP) elebaşlarından Kari Saiufullah Mesud'un Afganistan'ın Host vilayetinde kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

  • TTP'nin ismi paylaşılmayan Hakimullah Mesud Grubu sözcüsü, Guloon adı verilen kamp dışındaki saldırının Afgan Talibanına bağlı Hakkani grubu tarafından düzenlendiğini söyledi.

Sözcü, Hakkani grubunun üç gün önce de bölgede Hakimullah Mesud Grubu'na bağlı 3 militanı öldürdüğünü kaydetti.

Hattak, Mesud'un 2016'da ABD güçlerince yakalandığını ancak 14 ay sonra serbest bırakıldığını dile getirdi.

Pakistan'da en çok aranan teröristler listesinde yer alan Mesud, kendisine ait olduğu belirtilen bir ses kaydında 2019'da Pakistan'da 75 terör saldırısı düzenlediklerini söylemişti.

Pakistan'daki cami saldırısının hedefinde Taliban lideri vardı
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Pakistan'daki cami saldırısının hedefinde Taliban lideri vardı

İHA saldırılarında liderleri öldü

Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesi aşiretlerinden Mesud Aşireti üyesi Beytullah Mesud tarafından 2007'de kurulan TTP, bugün Svat, Mesud, Bajaur ve Dara Adam Hel gruplarına ayrılmış durumda.

  • Mesud'un 2009'da ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ölmesi sonucu grubun başına, aşiretten olmayan Molla Fazlullah geçmiş ve aşiret bu yüzden TTP'den ayrılmıştı.

Molla Fazlullah ise geçen yıl haziranda düzenlenen İHA saldırısında öldürülmüştü.

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