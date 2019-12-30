Afganistan'da Pakistan Talibanı elebaşı öldürüldü Mesud'un öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Sabur Hattak, 2015'te 45 kişinin öldürüldüğü Karaçi'deki otobüs saldırısının sorumlusunun da Mesud olduğunu hatırlatarak, "TTP zaten birkaç parçaya bölünmüştü ve Mesud onları birleştirmek istiyordu. Ayrıca TTP'nin en aktif militanı olduğu için de uzun zamandır Pakistan tarafından aranıyordu" dedi.

Haber Merkezi 30 Aralık 2019, 12:14 Son Güncelleme: 30 Aralık 2019, 12:31 AA