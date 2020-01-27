Dünya Afganistanda yolcu uçağı düştü
ASYA

Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Afganistan'da devlete ait Ariana Afgan havayollarına ait bir uçak Gazni eyaletinde düştü. Uçakta kabin ekibiyle birlikte 83 kişinin olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi Diğer
Ariana Afgan Havayolları.
Ariana Afgan Havayolları.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

  • Gazne Valisi Vahidullah Kilimzey, yerel saatle 13.10 sularında bir yolcu uçağının, Gazne vilayetinin Deh Yek ilçesine bağlı Saduzey bölgesine düştüğünü söyledi.

Uçağın hangi şirkete ait olduğunun henüz bilinmediğini ifade eden Kilimzey, bölgede Taliban'ın etkili olduğunu, bu nedenle net bir bilgi alamadıklarını belirtti.

Kilimzey, bölgeye arama kurtarma timinin gönderildiğini kaydetti.

Gazne Emniyet Müdürü Ahmad Halid Vardak da uçağın Ariana Havayollarına ait olduğunu açıkladı.

Ariana Havayollarından yapılan açıklamada ise düşen uçağın kendilerine ait olup olmadığıyla ilgili bilgileri bulunmadığı vurgulandı.

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