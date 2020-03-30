Afrika ülkesi Angola’da koronavirüs kaynaklı ilk ölümler görüldü

Sağlık Bakanı Silvia Lutukuta, 37 ve 59 yaşlarındaki hastaların hastanede tedavi altında olmasına rağmen virüse yenik düştüğünü söyledi.
Şimdiye kadar 7 vakanın görüldüğü ülkede binden fazla kişi karantinada tutuluyor.
Sağlık Bakanı Silvia Lutukuta, 37 ve 59 yaşlarındaki hastaların hastanede tedavi altında olmasına rağmen virüse yenik düştüğünü söyledi.
Şimdiye kadar 7 vakanın görüldüğü ülkede binden fazla kişi karantinada tutuluyor.
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