Dünya Afrika ülkesi Angolada koronavirüs kaynaklı ilk ölümler görüldü
KORONAVİRÜS

Afrika ülkesi Angola’da koronavirüs kaynaklı ilk ölümler görüldü

Angola’da koronavirüsten ilk can kayıplarının yaşandığı bildirildi. Sağlık Bakanı Lutukuta, yaklaşık iki hafta önce Portekiz’den dönen iki Angola vatandaşının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ülkede binden fazla kişi karantinaya alındı.
Ülkede binden fazla kişi karantinaya alındı.

Sağlık Bakanı Silvia Lutukuta, 37 ve 59 yaşlarındaki hastaların hastanede tedavi altında olmasına rağmen virüse yenik düştüğünü söyledi.

Şimdiye kadar 7 vakanın görüldüğü ülkede binden fazla kişi karantinada tutuluyor.

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