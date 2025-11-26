Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Afrika
Afrika Yatırım Forumu'nun 2025 toplantısı Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı

Afrika Yatırım Forumu'nun 2025 toplantısı Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı

20:4526/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Afrika Yatırım Forumu
Afrika Yatırım Forumu

Afrika Yatırım Forumu'nun 2025 toplantısı, Afrika ülkelerinden gelen bakanlar ve özel sektör temsilcilerin katılımıyla başkent Rabat'ta başladı. Düzenlenen forum bu sene, “Afrika’nın tüm potansiyelini açığa çıkarmak için özel sermayenin seferber edilmesi” başlığıyla düzenlendi.

Afrika Yatırım Forumu'nun (AIF) 2025 toplantısı, Fas'ın başkenti Rabat’ta
“Afrika’nın tüm potansiyelini açığa çıkarmak için özel sermayenin seferber edilmesi”
temasıyla başladı.

Forumun açılışı, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Sidi Ould Tah, Afrika ülkelerinden bakanlar ile Faslı ve Afrikalı özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

AIF 2025 programında, kıta genelindeki projelerin finansal kapanış süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan
“Market Days”
oturumları yer alıyor.

Bakan Nadia Fettah, forumda yaptığı konuşmada, kamu finansmanının tek başına yeterli olmadığını, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve özel sermayenin çekilmesinin zorunlu hâle geldiğini söyledi.


"Özel sermayenin seferber edilmesi"

Fettah, Fas’ın yatırım ortamını iyileştiren yapısal reformlara ve özel sektör yatırımlarını artırma hedeflerine dikkati çekti.

Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Tah, kıtada yatırım fırsatlarının yüksek olmasına rağmen kalıcı bir finansman açığı bulunduğunu belirterek, Afrika’daki finansal aktörler arasında daha güçlü işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

“Afrika’nın tüm potansiyelini açığa çıkarmak için özel sermayenin seferber edilmesi”
temasıyla gerçekleştirilen forum, AfDB’nin yanı sıra Afreximbank, Afrika Finans Kurumu, Africa50, Afrika Arap Ekonomik Kalkınma Bankası, Güney Afrika Kalkınma Bankası ile Ticaret ve Kalkınma Bankası gibi kurumların ortaklığında düzenleniyor.


#Afrika
#Afrika Yatırım Forumu
#Yatırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kasım 2025 enflasyon verileri için geri sayım başladı: Enflasyon ne zaman açıklanacak? Güncel beklentiler