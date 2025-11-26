Afrika Yatırım Forumu'nun 2025 toplantısı Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı

Afrika Yatırım Forumu'nun 2025 toplantısı, Afrika ülkelerinden gelen bakanlar ve özel sektör temsilcilerin katılımıyla başkent Rabat'ta başladı. Düzenlenen forum bu sene, “Afrika’nın tüm potansiyelini açığa çıkarmak için özel sermayenin seferber edilmesi” başlığıyla düzenlendi.
Forumun açılışı, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Sidi Ould Tah, Afrika ülkelerinden bakanlar ile Faslı ve Afrikalı özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Bakan Nadia Fettah, forumda yaptığı konuşmada, kamu finansmanının tek başına yeterli olmadığını, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve özel sermayenin çekilmesinin zorunlu hâle geldiğini söyledi.
"Özel sermayenin seferber edilmesi"
Fettah, Fas’ın yatırım ortamını iyileştiren yapısal reformlara ve özel sektör yatırımlarını artırma hedeflerine dikkati çekti.
Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Tah, kıtada yatırım fırsatlarının yüksek olmasına rağmen kalıcı bir finansman açığı bulunduğunu belirterek, Afrika’daki finansal aktörler arasında daha güçlü işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.