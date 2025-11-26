Afrika Yatırım Forumu'nun 2025 toplantısı Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı

“Afrika’nın tüm potansiyelini açığa çıkarmak için özel sermayenin seferber edilmesi”

Forumun açılışı, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Sidi Ould Tah, Afrika ülkelerinden bakanlar ile Faslı ve Afrikalı özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Nadia Fettah, forumda yaptığı konuşmada, kamu finansmanının tek başına yeterli olmadığını, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve özel sermayenin çekilmesinin zorunlu hâle geldiğini söyledi.

Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Tah, kıtada yatırım fırsatlarının yüksek olmasına rağmen kalıcı bir finansman açığı bulunduğunu belirterek, Afrika’daki finansal aktörler arasında daha güçlü işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.