Dünya Afrikada 1,8 milyon kişiye su
AFRİKA

Afrika’da 1,8 milyon kişiye su

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Afrika kıtasında Nijer, Mali, Burkina Faso, Moritanya, Somali ve Somaliland’da 505 kuyu açarak 1,8 milyon kişinin suya kavuşmasını sağladı. DSİ, bu ülkelere sondaj eğitimiyle birlikte sondaj makineleri, su analiz cihazları ve laboratuvar da verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Açılan kuyular sayesinde milyonlarca kişinin temiz suya ulaşımı sağlandı.
Açılan kuyular sayesinde milyonlarca kişinin temiz suya ulaşımı sağlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Afrika kıtasında yapılan çalışmalarla Nijer, Mali, Burkina Faso, Moritanya, Somali ve Somaliland’da 505 kuyu açılarak 1,8 milyon kişinin suya kavuşması sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla DSİ ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca, Türkiye Diyanet Vakfı ile diğer sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla bölgede çok sayıda kuyu açıldı. DSİ’ce, Nijer’de inşa edilen 258 kuyuyla 874 bin kişiye, Somali’de inşa edilen 20 kuyuyla 175 bin kişiye, Somaliland’da inşa edilen 5 kuyuyla da 60 bin kişiye su sağlandı. Burkina Faso’da açılan 84 kuyuyla 260 bin kişi, Mali’de inşa edilen 36 kuyuyla 62 bin kişiye ve Moritanya’da inşa edilen 102 kuyuyla da 419 bin 700 kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edildi.

AFRİKALI MÜHENDİSLERE KUYU EĞİTİMİ VERİLDİ

Sudanlı ve Etiyopyalı mühendislere Türkiye’de kuyu sondajı, inşa projesinin hazırlanması, enjeksiyon, jeofizik, jeoteknik ve hidrojeolojik etüt konularında uygulamalı ve teknik eğitim verildi.

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