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Dünya Afrinde 42 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısında kullanılan bomba yüklü tankerin görüntüleri
ORTADOĞU

Afrin'de 42 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısında kullanılan bomba yüklü tankerin görüntüleri

Suriye’nin Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen ve 42’den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında patlamanın meydana geldiği bomba yüklü tankerin fotoğrafı paylaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Terör saldırısında 42 kişi yaşamını yitirdi.
Terör saldırısında 42 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle 42’den fazla kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi de yaralandı.

Terör saldırısında kullanılan bomba yüklü tankerin fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta, tankerin dorsesinde patlayıcıların kırmızı renkteki varillerin içerisine yerleştirildiği belirtildi.


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Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 42 kişinin öldüğünü, 47 kişinin de yaralandığını" duyurmuştu.

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