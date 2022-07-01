Dünya Afrin canileri yakalandı 90 Özgür Suriye Ordusu askerini öldürmüşlerdi
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Afrin canileri yakalandı: 90 Özgür Suriye Ordusu askerini öldürmüşlerdi

Afrin’de 90 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerini öldürerek cesetlerini TIR dorsesinde gezdiren PKK’lı teröristler yakalandı. Yaşanan katliam, o dönem bölgede büyük infiale neden olmuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afrin’de 90 Özgür Suriye Ordusu askerini öldüre caniler yakalandı
Katledilen ÖSO askerlerinin cenazeleri teslim edilmemişti.

Afrin’de 90 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerini öldürerek cesetlerini TIR dorsesinde gezdiren PKK’lı teröristler yakalandı. 27 Nisan 2016’da Suriye’nin Ayn Dakne bölgesinde 76, Beluniye bölgesinde 14 ÖSO mensubu, PKK’lı teröristler tarafından vahşice öldürülmüştü.

Katliamın faillerinden 3'ü Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Görev Gücü tarafından yakalandı. Verdikleri ifadede ÖSO mensuplarını bir araya toplayıp kurşuna dizdiklerini itiraf eden teröristler, cesetleri daha sonra TIR dorsesine doldurup Afrin merkez başta olmak üzere çeşitli yerlerde konvoy halinde teşhir ettiklerini anlattı. Katliama katıldıklarını itiraf eden şüphelilerin sorgusu sürüyor. Yaşanan katliam, o dönem bölgede büyük infiale neden olmuştu.

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