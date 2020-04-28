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Dünya Afrinde bomba yüklü tankerle terör saldırısı düzenlendi 40 sivil yaşamını yitirdi
ORTADOĞU

Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı düzenlendi: 40 sivil yaşamını yitirdi

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, en az 11'i çocuk 40 sivil hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 47 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu; olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.
Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu; olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, en az 40 sivil hayatını kaybetti.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi. Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

SALDIRIYI PKK'LI TERÖRİSTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi" denildi.

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