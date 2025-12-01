Airbus uçakların büyük kısmında yazılım güncellemesini tamamladı

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, A320 ailesi uçaklarından yoğun güneş kaynaklı radyasyonu nedeniyle oluşan güvenlik sorunu nedeniyle 6 bin uçaktan 5 bin 900’üne gerekli yazılım güncellemelerin tamamlandığını, 100 uçak içinde çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
Uçak üreticisi Airbus'tan yapılan açıklamada, 28 Kasım tarihinde dünyadaki bütün A320 tipi uçaklarını ilgilendiren ve acil önlem alınması çağrısı içeren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayımlandığı anımsatıldı.
Bu arada, JetBlue uçuşunda yaşanan bir olayın analizinde, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrollerinin çalışması için kritik öneme sahip verileri bozabileceği belirlenmiş ve bu nedenle Airbus, 28 Kasım Cuma günü, A320 uçaklarının önemli bir kısmında acil yazılım güncellemesi gerektiğini duyurmuştu.
EASA, her uçağın tekrar yolcu taşıyabilmesi için sorunun çözülmesini talep etmiş, dünya çapındaki düzenleyici kurumlar da EASA'nın izinden giderek, hava yolu şirketlerine uçuşlara devam etmeden önce A320 yazılım sorununu gidermeleri talimatını vermişti.