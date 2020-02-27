Akdeniz’de sıcak yaz

2 ay sürmesi beklenen sondajın ardından rotanın 5, 8 ve 9. bloklara çevrilmesi bekleniyor. Bu alanlar, İsrail ile Lübnan arasında kriz çıkarmıştı. İki ülke arasındaki MEB ihtilafı, ‘Levant’ havzasında 3,45 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol bulunduğu tahminin ortaya konulması ardından patlak vermiş, tarafların ABD nezdinde yaptığı müzakereler sonuç vermemişti. Yetki alanları üç parselde çakışan Tel Aviv ile Beyrut arasında gerilimin tırmanması bekleniyor. İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile de Afrodit sahası konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Türkiye ile anlaşma yapması halinde Afrodit yatağının tamamına İsrail’in sahip olacağının duyulması sonrası Tel Aviv yönetimi GKRY ile pazarlığa hız verdi. Kıbrıs’ta Rumlar, Afrodit sahasından İsrail’e daha fazla pay vermeyi kabul etse de anlaşmazlık çözülemedi. Yunanistan ve GKRY’nin son dönemde en büyük endişesinin, Ankara ile Tel Aviv arasında muhtemel bir MEB anlaşmasının imzalanması olduğu iddia ediliyor.

Yeni gemi yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye yazdı.