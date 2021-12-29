Akıllara durgunluk veren ceza: Karantina kurallarına uymayanları sokak sokak gezdirdiler

Çin'de karantina kurallarına uymayanlar sokakta dolaştırıldı.

Karantina kurallarını ihlal edenler, kalabalığın arasında ifşa edildi.

SIRA DIŞI YÖNTEM

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, tehlikeli maddelere karşı koruyucu elbise giydirilen 4 kişi, fotoğrafları ve isimlerinin yazılı olduğu afişlerle sokakta yürütülerek "utandırılmak" istendi.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Tepki çeken görüntüler, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Jingxi şehrinde kaydedildi.

Her bir şüpheliye iki polis tarafından eşlik edildi ve söz konusu uygulamayla kurallara uymanın öneminin vurgulanmasının hedeflendiği kaydedildi.