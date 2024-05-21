İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin kaza geçirmesinin ardından Akıncı İHA'nın kaza bölgesini arama ve tespit etme faaliyetlerini, milyonlarca kişi takip etti.









Akıncı İHA'nın arama faaliyetlerindeki görüntüleri ve özellikleri çeşitli haber kanalları, gazeteler ve dış basında da büyük yankı uyandırdı.









ABD BASINI

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN , Akıncı İHA için "Türk insansız hava aracı, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin dağlık bölgesindeki ısı kaynağını tespit etti" başlığını atarken; Associated Press (AP) ise, "Bir Türk insansız hava aracı, kaza yerinin İran'ın kuzeybatısındaki bir dağın yamacında olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

AVRUPA BASINI

İtalyan Corriere gazetesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin, Tahran'ın talebi üzerine, gece görüş teknolojisiyle donatılmış bir helikopter ve 32 uzman gönderdiğine dikkati çekerek; "Felaket bölgesi, Türkiye tarafından gönderilen ve ısı kaynaklarını tespit eden bir insansız hava aracı tarafından tespit edildi ve böylece kurtarma ekiplerinin helikopteri bulmasına izin verdi." ifadelerini kullandı.

YUNAN BASINI

Yunan EPT News haber kanalı, Akıncı İHA'ya ait AA'nın paylaştığı görüntülere "Türk insansız hava aracından 'enkaz üzerinden' video" başlığıyla sitesinde yer vererek, "Türkiye, 32 kurtarma görevlisi, 6 araç, bir Akıncı İHA ve gece görüş yetenekleriyle donatılmış bir Cougar helikopteri gönderdi." bilgisini verdi.

HOLLANDA BASINI

Hollandalı kamu yayıncısı NOS, Reisi'nin helikopterinin kaza geçirmesinin ardından yaptığı haberde, "Bir Türk insansız hava aracı, gece yarısı termal kamera ile helikopterin yerini tespit etmeyi başardı." bilgisini verdi.









AKINCI İHA nedir?

AKINCI İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. AKINCI ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.





Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen AKINCI savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan AKINCI ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.





Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır.

Akıncı İha temel uçuş performans kriterleri





40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Akıncı İHA Gelişmiş Özellikler

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Akıncı TİHA teknik özellikleri

Haberleşme Menzili

LOS & BLOS

Faydalı Yük Kapasitesi

1.500 kg

Faydalı Yük - ISR

Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar

Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun M

Kalkış ve İniş

Pist (Otomatik)

Maksimum Kalkış Ağırlığı

6.000 kg

Havada Kalış

24 saat

Kanat Açıklığı

20 mt.

Yükseklik

4.1 mt.

Uzunluk

12.2 mt.

Seyir - Maksimum Hız

150 - 195 Knots

Operasyonel İrtifa

30.000 feet - 40,000 feet

Maksimum irtifa

45.118 feet

İtki Tipi

2 x 850 / 2 x 750 HP / 2 x 450 HP Turboprop Motor







