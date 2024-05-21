İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin kaza geçirmesinin ardından Akıncı İHA'nın kaza bölgesini arama ve tespit etme faaliyetlerini, milyonlarca kişi takip etti.
ABD BASINI
AVRUPA BASINI
İtalyan Corriere gazetesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin, Tahran'ın talebi üzerine, gece görüş teknolojisiyle donatılmış bir helikopter ve 32 uzman gönderdiğine dikkati çekerek; "Felaket bölgesi, Türkiye tarafından gönderilen ve ısı kaynaklarını tespit eden bir insansız hava aracı tarafından tespit edildi ve böylece kurtarma ekiplerinin helikopteri bulmasına izin verdi." ifadelerini kullandı.
YUNAN BASINI
Yunan EPT News haber kanalı, Akıncı İHA'ya ait AA'nın paylaştığı görüntülere "Türk insansız hava aracından 'enkaz üzerinden' video" başlığıyla sitesinde yer vererek, "Türkiye, 32 kurtarma görevlisi, 6 araç, bir Akıncı İHA ve gece görüş yetenekleriyle donatılmış bir Cougar helikopteri gönderdi." bilgisini verdi.
HOLLANDA BASINI
Hollandalı kamu yayıncısı NOS, Reisi'nin helikopterinin kaza geçirmesinin ardından yaptığı haberde, "Bir Türk insansız hava aracı, gece yarısı termal kamera ile helikopterin yerini tespit etmeyi başardı." bilgisini verdi.
AKINCI İHA nedir?
AKINCI İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. AKINCI ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.
Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen AKINCI savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan AKINCI ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.
Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır.
Akıncı İha temel uçuş performans kriterleri
40,000 Feet Uçuş İrtifası
24 Saat Havada Kalış Süresi
Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
Akıncı İHA Gelişmiş Özellikler
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
Akıncı TİHA teknik özellikleri
Haberleşme Menzili
LOS & BLOS
Faydalı Yük Kapasitesi
1.500 kg
Faydalı Yük - ISR
Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
Faydalı Yük - Mühimmatlar
Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun M
Kalkış ve İniş
Pist (Otomatik)
Maksimum Kalkış Ağırlığı
6.000 kg
Havada Kalış
24 saat
Kanat Açıklığı
20 mt.
Yükseklik
4.1 mt.
Uzunluk
12.2 mt.
Seyir - Maksimum Hız
150 - 195 Knots
Operasyonel İrtifa
30.000 feet - 40,000 feet
Maksimum irtifa
45.118 feet
İtki Tipi
2 x 850 / 2 x 750 HP / 2 x 450 HP Turboprop Motor