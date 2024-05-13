Aksa Tufanı için hafız oldular

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik soykırım faaliyetleri devam ederken, dünyanın pek çok yerinden Gazze’yle birlik mesajları veriliyor. Bu çerçevede Uluslararası Filistin’in Özgürlüğünü Destekleme Komitesi, Gazze’de yaşanan insani krize karşın “Gazze’yi yalnız bırakmayacağız” sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanyanın basın toplantısında İsrail’in uyguladığı soykırımın dünü ve bugünü de masaya yatırıldı.

1440 HAFIZ

Toplantıya katılan Hamas Siyasi Büro Sekreteri Kemal Ebu Avn, 7 Ekim’in bir silsilenin sonucu olduğunu belirterek, “Bazı insanlar 7 Ekim’in bizimle Siyonistler arasında gerçekleşen ilk çatışma olduğunu zannediyor. 75 senedir katledilen ve topraklarından sürgün edilen Filistinlilerin, vatanlarına yeniden sahip çıkma isyanıydı. Bu direnişçiler, Siyonistlerin bütün ideolojik ve dini planlarını çökertti. Direnişçiler yalnızca askeri hazırlık yapmadı. Gazze’de 2023 yılında okullarda bin 440 kişi Kuran hafızı oldu. Sabah ezanından akşam 10’a kadar Kuran tilavetleri gerçekleştirdiler.

7 Ekim’e Gazzelilerin çoğu hafız olarak girdi. Direnişçilerin çoğu işte bu yüzden hafız olmuştur” diye konuştu.

DİRENİŞ SÜRÜYOR

Gazze’de yaşanan direnişin son derece kapsamlı olduğunu ifade eden Avn, “Hazırlık sadece askeri olarak değil dini ve kültürel olarak da gerçekleşmiştir. Kısıtlı imkanlar ile 8 aydır verilen mücadele de, 7 Ekim aslında bütün dünyaya Siyonist ordunun örümcek ağından daha da zayıf bir güce sahip olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Müslümanlar seferber olmalı

Gazze’de eşi benzeri görülmemiş insanlık suçlarına tanık olduklarını söyleyen Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri ve Türkiye Temsilcisi Abdulvehhab Ekinci, “Diğer yandan ise tüm mazlumlara ümit sağlayan bir direnişle karşı karşıyayız. 8 aydır bir avuç insan dünya emperyalizmine karşı mücadele ediyor. Avrupa’nın sivil toplum kuruluşları ve vicdan sahibi insanların zulme karşı çıkarttıkları sesler bizleri bir taraftan sevindirirken diğer taraftan da Müslümanların sessizliğine karşı üzüntümüzü artırıyor. Bizler bu farkındalığın öncülüğünü yapmak zorundayız” diye konuştu. Terör devleti İsrail’in Gazze’deki insanlık suçlarını ABD ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin desteğiyle gerçekleştirdiğini dile getiren Ekinci, Müslüman toplulukların var olan tüm imkanlarını kendi mukaddes topraklarının işgalden kurtarılması için seferber etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gençlerin zalimlerle meydan savaşı

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. ABD'nin Başkonsolosluğu önüne yürüyen grup adına açıklama yapan Usame Özdemir, “Sokaklarda, kampüslerde, üniversitelerde 'Nehirden denize özgür Filistin' diye bağırarak zalim otoritelerine baskı kurmak için gençler meydandalar. Bizler mücahitlere destekten asla tavizler vermeyeceğiz” dedi.















