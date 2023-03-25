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Dünya

Aksa’da 100 bin kişi saf tuttu

Cuma namazını kılabilmek için, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün sokaklarında ve çarşılarında yoğunluk yaşandı. Kısıtlamalara rağmen Filistinli ve yabancı Müslümanlar Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etti.

Esmanur Hangül
04:00 . 25/03/2023 السبت
Yeni Şafak
Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldılar.

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldılar.

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 100 bin Filistinli ve yabancı Müslüman Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etti. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da Ramazan’ın ilk cuma namazını kılabilmek için, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda büyük yoğunluk yaşandı.

AVLULAR DA DOLDU

Yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mescid-i Aksa içindeki mescitlerin yanı sıra Harem-i Şerif’in bahçe ve avlularını doldurarak saf tuttu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da Ramazan ayının ilk cumasına yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Vakıflar İdaresi'ne bağlı onlarca gönüllü de tıklım tıklım dolan Harem-i Şerif’te ibadet düzeninin sağlanması için görev aldı. Harem-i Şerif'te her yıl Ramazan boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.



#Filistin
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