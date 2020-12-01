Aksa’ya halk sahip çıkıyor: Kuveyt'ten Mescid-i Aksa kampanyası Aksa’ya halk sahip çıkıyor Kuveyt’te, İsrail ile “normalleşme” adımlarının kendilerine gelmesinden endişe eden halk ilginç kampanya başlattı. Ev ile işyerlerinin kapı ve pencerelerine, Mescid-i Aksa’yı temsil eden maketler ve Filistin’e destek mesajları asıldı.

Haber Merkezi 01 Aralık 2020, 00:00 Son Güncelleme: 01 Aralık 2020, 04:28 Yeni Şafak