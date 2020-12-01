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Aksa’ya halk sahip çıkıyor: Kuveyt'ten Mescid-i Aksa kampanyası

Aksa’ya halk sahip çıkıyor

Kuveyt’te, İsrail ile “normalleşme” adımlarının kendilerine gelmesinden endişe eden halk ilginç kampanya başlattı. Ev ile işyerlerinin kapı ve pencerelerine, Mescid-i Aksa’yı temsil eden maketler ve Filistin’e destek mesajları asıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkent Kuveyt ve ülkenin güney kesimindeki bazı bölgelerde halk, ev ve iş yerlerinin kapı ve pencerelerine, Mescid-i Aksa’nın içinde yer alan Kubbetu’s Sahra’yı temsil eden maket ve Aksa ile bulundukları bölge arasında kaç kilometre olduğunun yazılı bulunduğu dövizler astı. ​
Başkent Kuveyt ve ülkenin güney kesimindeki bazı bölgelerde halk, ev ve iş yerlerinin kapı ve pencerelerine, Mescid-i Aksa’nın içinde yer alan Kubbetu’s Sahra’yı temsil eden maket ve Aksa ile bulundukları bölge arasında kaç kilometre olduğunun yazılı bulunduğu dövizler astı. ​

Kuveyt’te bazı Arap ülkelerinin ardından İsrail’le ilişkilerin “normalleştirilmesinde” sıranın kendilerine gelmesinden endişe eden halk, tepkilerini evlerinin kapılarına astıkları Filistin ve Mescid-i Aksa içerikli dövizlerle gösterdi.

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  • Başkent Kuveyt ve ülkenin güney kesimindeki bazı bölgelerde halk, ev ve iş yerlerinin kapı ve pencerelerine, Mescid-i Aksa’nın içinde yer alan Kubbetu’s Sahra’yı temsil eden maket ve Aksa ile bulundukları bölge arasında kaç kilometre olduğunun yazılı bulunduğu dövizler astı.

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Sosyal medyada da “Kuveytliler normalleşmeye karşı” etiketiyle kampanya başlatıldı. Kampanyaya destek veren Kuveytliler, söz konusu etiketle birlikte evlerine astıkları dövizlerin fotoğraflarını paylaştı. Beyaz Saray’da 15 Eylül’de düzenlenen resmi törende, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında “ilişkilerin normalleştirilmesine” yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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