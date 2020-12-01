Aksa’ya halk sahip çıkıyor

Kuveyt’te bazı Arap ülkelerinin ardından İsrail’le ilişkilerin “normalleştirilmesinde” sıranın kendilerine gelmesinden endişe eden halk, tepkilerini evlerinin kapılarına astıkları Filistin ve Mescid-i Aksa içerikli dövizlerle gösterdi.
- Başkent Kuveyt ve ülkenin güney kesimindeki bazı bölgelerde halk, ev ve iş yerlerinin kapı ve pencerelerine, Mescid-i Aksa’nın içinde yer alan Kubbetu’s Sahra’yı temsil eden maket ve Aksa ile bulundukları bölge arasında kaç kilometre olduğunun yazılı bulunduğu dövizler astı.
Sosyal medyada da “Kuveytliler normalleşmeye karşı” etiketiyle kampanya başlatıldı. Kampanyaya destek veren Kuveytliler, söz konusu etiketle birlikte evlerine astıkları dövizlerin fotoğraflarını paylaştı. Beyaz Saray’da 15 Eylül’de düzenlenen resmi törende, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında “ilişkilerin normalleştirilmesine” yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.