​Alarm düğmesine bastılar: Rusya gazı kesti Avrupa panikledi

Hemen hemen her jeopolitik konuda ayrı düştüğü Rusya’ya doğal gaz konusunda bağımlı olan Avrupa için en kötü senaryo gerçekleşti. Moskova yönetimi, daha önce yaptırımlar nedeniyle Yamal boru hattındaki gaz akışını durdurmuştu. Rus enerji şirketi Gazprom, kıtaya Rus gazını ulaştıran en önemli damar olan Kuzey Akım 1’den, planlanan yıllık bakımı nedeniyle, 21 Temmuz’a kadar gaz akışını kestiğini duyurdu. Günlük 167 milyon metreküp gaz akışının sağlandığı hattaki kesintinin, çeşitli bahanelerle Rus merciler tarafından uzatılmasından endişe duyan Avrupa ülkeleri, alarm konumuna geçerek acil eylem planlarını yürürlüğe koydu.

AVUSTURYA

Gazının yaklaşık yüzde 80’ini Rusya’dan sağlayan Avusturya, üç aşamalı acil durum planının ilk adımını devreye soktu. İlk aşamada, sanayi bölgelerinde ve kamu hizmetleri sunulan yerlerde doğal gaza alternatif yollar kullanılması ve hane halkının öncelenmesi kararlaştırıldı.

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BULGARİSTAN

Gaz ihtiyacının yüzde 90’dan fazlasını Rusya’dan karşılayan Sofya yönetimi, ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almayı kabul etti ve gaz dağıtımını artırmak için Azerbaycan ile görüşmeleri hızlandırdı.

ÇEK CUMHURİYETİ

Hükümet, emisyon sınırlarının ihlali nedeniyle gelecek yıl kapatılacak kömür santrallerinin çalışmasına izin verecek yasa tasarısını desteklediğini duyurdu. Ayrıca Enerji Bakanlığı’nın acil durum önlemleri almasına müsaade edildi.

DANİMARKA

Danimarka, üç aşamalı acil gaz tedarik planının ilk adımını etkinleştirdiğini açıkladı. Gaz arzının şimdilik garanti edildiğini belirten Kopenhag yetkilileri, tüketici ve şirketlere gaz tüketimini azaltma çağrısında bulundu.

FİNLANDİYA

Finlandiya, arz güvenliğini sağlamak amacıyla ülkedeki boru hatlarının yaz bakımını erteleyeceğini duyurdu. Karar boru hattının geçtiği diğer Baltık ülkeleri ile ortaklaşa alındı.

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FRANSA

Fransa’da Rus gazına bağımlılığı sıfıra indirmek için çalışmalar başlatıldı. Gaz tüketiminin yüzde 17’sini Rusya’dan karşılayan Fransa, Kuzey Akım 1’deki kesintiden en az zarar görecek ülkeler arasında yer alıyor.

ALMANYA

Gaz ihtiyacının yüzde 55’ini Rusya’dan karşılayan Almanya, üç aşamalı acil eylem planında 2. aşamaya geçtiğini duyurdu. Faz 2 planına göre, gaz depolama tesislerini doldurmak için 15 milyar avro kredi sağlanacak. Sanayide kullanılan gazda tasarrufu teşvik etmek için çalışmalar başlatılacak.

YUNANİSTAN

Elektrik üretimi için gaz kullanan Yunanistan, ek miktarlarda LNG alacak ve gazla çalışan dört tesisi dizele geçirecek. Ayrıca Atina yönetimi, geçici bir önlem olarak önümüzdeki iki yıl içinde kömür madenciliğini hızlandıracak.

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İTALYA

Gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını Rusya’dan karşılayan İtalya, gaz depolama hacmini artırmaya yönelik eylem planını açıkladı. Bunun yanısıra kömür santrallerinin kapasitesinin en üst düzeye çıkarılacağı belirtildi. İtalyan enerji firması ENI, Rus enerji şirketi Gazprom’un dün yeni bir kesintiye giderek yaklaşık 21 milyon metreküp gaz tedarik edeceğine ilişkin bildirim aldıklarını duyurdu.

HOLLANDA

Tükettiği gazın yüzde 15’ini Rusya’dan ithal eden Hollanda, kömürle çalışan elektrik santrallerinin üretim üst sınırını kaldıracağını duyurdu.

POLONYA

Ülkedeki gaz ihtiyacını LNG terminali ile destekleyen Polonya 12 aşamalı acil durum prosedürünü başlatmayı planladığını duyurdu.

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