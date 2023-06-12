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Aleksis Çipras: Müslüman azınlığı hedef almak ulusal tehlikelere yol açar

Yunan muhalif siyasetçi Çipras, Miçotakis'in sözlerine tepki gösterdi. Çipras, yaşanabilecek tehlikelerden bahsederken, "Bölücü ve kutuplaştırıcı bir uygulama" dedi. Miçotakis, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nu seçimlere müdahale etmekle suçlamış, Batı Trakya Türkleri'nden "Yunan Müslümanları" şeklinde skandal bir ifadeyle söz etmişti.

14:24 . 12/06/2023 Pazartesi
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Aleksis Çipras

Aleksis Çipras

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Batı Trakya'dan 4 Türk aday, Yunan Parlamentosu'na girmeyi başardı. Adayların oylarında, 2019'a kıyasla artış kaydedilirken, eski Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi, hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Ülke halkı, 25 Haziran'da ikinci tur kapsamında yeniden sandık başına gidecek. Miçotakis, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nu seçimlere müdahale etmekle suçlamış, Batı Trakya Türkleri'nden "Yunan Müslümanları" şeklinde skandal bir ifadeyle söz etmişti.

Çipras'tan Müslüman azınlık uyarısı: Bölücü bir uygulama

Türk adaylarla ilgili yaşanan tartışmalara ana muhalefetteki Syriza'nın Lideri Aleksis Çipras da katıldı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Çipras, Müslüman azınlığın hedef alınmasının “ulusal tehlikelere yol açabilecek bölücü, kutuplaştırıcı bir uygulama" olduğu konusunda uyardı.

Türkiye'yi suçlamaya çalıştı

Açıklamasında Ankara'yı da suçlamaya kalkarak hedef göstermeye çalışan Çipras, "Her halükarda Türkiye elini ovuşturuyor. Bu, ulusal olduğu kadar önemli bir kurumsal sorundur." iddiasında bulundu. Çipras, "Müslüman azınlık ve özellikle azınlık üzerindeki Türk etkisi, hedef alarak ve bölerek çözülemez." dedi.

Miçotakis'in iddiası

Kiryakos Miçotakis, Skai televizyonuna dün verdiği demeçte, Çipras'ın ilk tur seçimlerinden önce "Türk Konsolosluğu'nun 'Türk Türk'e oy verir' yaklaşımıyla iki Syriza adayı lehine seçim kampanyası yürüttüğü" konusunda bilgilendirildiğini açıklamıştı.



#Kiryakos Miçotakis
#Aleksis Çipras
#Yunanistan
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