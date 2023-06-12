Aleksis Çipras: Müslüman azınlığı hedef almak ulusal tehlikelere yol açar

Türk adaylarla ilgili yaşanan tartışmalara ana muhalefetteki Syriza'nın Lideri Aleksis Çipras da katıldı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Çipras, Müslüman azınlığın hedef alınmasının “ulusal tehlikelere yol açabilecek bölücü, kutuplaştırıcı bir uygulama" olduğu konusunda uyardı.

Açıklamasında Ankara'yı da suçlamaya kalkarak hedef göstermeye çalışan Çipras, "Her halükarda Türkiye elini ovuşturuyor. Bu, ulusal olduğu kadar önemli bir kurumsal sorundur." iddiasında bulundu. Çipras, "Müslüman azınlık ve özellikle azınlık üzerindeki Türk etkisi, hedef alarak ve bölerek çözülemez." dedi.