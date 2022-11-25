Aliyev: Paşinyan ile 7 Aralık'ta Brüksel'de planlanan görüşme olmayacak

Basın toplantısı yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan aradığı sırada basın toplantısında olan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Erdoğan'la kameralar karşısında konuştu. O anlar kameraya böyle yansıdı.