​Aliyeva’dan Erdoğan’a teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırı dolayısıyla dayanışma ve manevi destek sergileyen Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Azerbaycan ordusunun başka bir devletin toprağına ayak basmadığını, kendi toprağını koruduğunu ve onun için savaştığını kaydeden Aliyeva, “Ermenistan’ın silahlı provokasyonuna yanıt verildi. Azerbaycan ordusu kendi vatanını savunarak başarılı karşı saldırı operasyonu düzenliyor ve işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor” ifadelerini kullandı. Aliyeva, Azerbaycan halkı ve devletine destek olan, adil ve ilkeli tutum sergileyen tüm devlet ve kuruluşlara teşekkürlerini ileterek, “İlk olarak kardeş Türk halkına ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarım. Onların dayanışması ve manevi desteği her bir Azerbaycanlıya gurur hissi yaşatıyor” dedi.