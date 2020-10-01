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Dünya Aliyevadan Erdoğana teşekkür
ASYA

​Aliyeva’dan Erdoğan’a teşekkür

Aliyeva’dan Erdoğan’a teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattıkları karşı saldırıya destek veren Türkiye’ye teşekkür etti: Kardeş Türk halkına ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarım. Onların dayanışması ve manevi desteği her bir Azerbaycanlıya gurur hissi yaşatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mihriban Aliyeva
Mihriban Aliyeva

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırı dolayısıyla dayanışma ve manevi destek sergileyen Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi
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Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi
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Azerbaycan ordusunun başka bir devletin toprağına ayak basmadığını, kendi toprağını koruduğunu ve onun için savaştığını kaydeden Aliyeva, “Ermenistan’ın silahlı provokasyonuna yanıt verildi. Azerbaycan ordusu kendi vatanını savunarak başarılı karşı saldırı operasyonu düzenliyor ve işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor” ifadelerini kullandı. Aliyeva, Azerbaycan halkı ve devletine destek olan, adil ve ilkeli tutum sergileyen tüm devlet ve kuruluşlara teşekkürlerini ileterek, “İlk olarak kardeş Türk halkına ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarım. Onların dayanışması ve manevi desteği her bir Azerbaycanlıya gurur hissi yaşatıyor” dedi.

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