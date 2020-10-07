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Dünya Aliyevden barış görüşmeleri açıklaması Sıcak çatışmalar bitince masaya döneriz
ASYA

Aliyev'den 'barış görüşmeleri' açıklaması: Sıcak çatışmalar bitince masaya döneriz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın ile Ermenistan arasında devam eden çatışmaların sona ermesinin ardından, ikili görüşmelere başlayabileceklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki sıcak çatışmaların bitmesi sonrası Ermenistan'la masaya oturabileceklerini söyledi. Aliyev, "Azerbaycan, askeri ihtilafın sıcak aşaması bittikten sonra Ermenistan'la görüşmelere yeniden başlarız" dedi.

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Putin ile görüşmüştü

Aliyev bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü. İki lider, çatışmaların 11'inci gününde ilk kez bir telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Aliyev'in Putin'i yaş gününü kutlamak için aradığı, iki liderin Dağlık Karabağ ihtilafını da ele aldığı belirtilmişti.

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Paşinyan 'tavize hazırız' demişti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını, Azerbaycan’ın da tavizlerde bulunması gerektiğini söylemişti.

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