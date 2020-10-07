Aliyev'den 'barış görüşmeleri' açıklaması: Sıcak çatışmalar bitince masaya döneriz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki sıcak çatışmaların bitmesi sonrası Ermenistan'la masaya oturabileceklerini söyledi. Aliyev, "Azerbaycan, askeri ihtilafın sıcak aşaması bittikten sonra Ermenistan'la görüşmelere yeniden başlarız" dedi.
Putin ile görüşmüştü
Aliyev bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü. İki lider, çatışmaların 11'inci gününde ilk kez bir telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Aliyev'in Putin'i yaş gününü kutlamak için aradığı, iki liderin Dağlık Karabağ ihtilafını da ele aldığı belirtilmişti.
Paşinyan 'tavize hazırız' demişti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını, Azerbaycan’ın da tavizlerde bulunması gerektiğini söylemişti.