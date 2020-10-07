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Dünya Yeri geldiğinde tek devletiz
ASYA

​Yeri geldiğinde tek devletiz

Yeri geldiğinde tek devletiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin desteğini göstermek için Azerbaycan’a gitti. Çavuşoğlu, “Biz Azerbaycan’la bir milletiz. Yeri geldiği zaman da bir devlet gibi hareket ettiğimizi dün de gösterdik, bugün de gösteriyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu ve İlham Aliyev
Mevlüt Çavuşoğlu ve İlham Aliyev

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü’de ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın kendi öz topraklarında, Ermenistan saldırganlığına karşı yürüttüğü harekat döneminde, özellikle bir kere daha Türkiye’nin ve Türk halkının kardeş Azerbaycan ve Azerbaycan halkıyla dayanışmasını ve Azerbaycan’a desteğini göstermek için bu ülkeyi ziyaret ettiğini söyledi.

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BU İNSANLIK SUÇUDUR

Çavuşoğlu, “Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Gence’ye, Terter’e, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a saldırıyor. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. 1949 Cenevre Sözleşmesi’nin ihlalidir. Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir.” ifadesini kullandı.

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HER DAİM KARDEŞ AZERBAYCAN’IN YANINDA OLACAĞIZ

Ermenistan’ın saldırganlığını yürüttüğü dönemde Türkiye ve Türk halkının Azerbaycan’a desteğini göstermek için bu ülkeyi ziyaret ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Her daim kardeş Azerbaycan’ın yanında olacağız. Kederde de, sevinçte de, bugün de, yarın da yanında olacağız. Yeri geldiğinde tek devletiz.” dedi. “Karabağ Azerbaycan’ındır.” diyen Çavuşoğlu, işgale uğrayan Azerbaycan topraklarının kurtarılması için uluslararası toplumun bugüne kadar somut bir adım atmadığına dikkati çekti.

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Çavuşoğlu “BM Güvenlik Konseyinin 822, 853, 874 ve 884 no’lu kararları uygulanmadı. Aynı şekilde AGİT kararları da uygulanmadı. Bir milyondan daha fazla kaçkın, göçkün kardeşimiz kendi evlerine dönmek için bekliyor. Tüm bunlara rağmen saldıran hep Ermenistan oldu.” diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu

Tüm dünya bunu anlamalıdır

Çavuşoğlu, uluslararası toplumun çifte standart göstermemesi gerektiğine işaret ederek, “Biz Azerbaycan’la bir milletiz. Yeri geldiği zaman da bir devlet gibi hareket ettiğimizi dün de gösterdik, bugün de gösteriyoruz. Uluslararası topluma da şu çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan’ın, Ukrayna’nın, Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz. Dünya da böyle yapmalı. Bu konularda çifte standart olmaz, olmamalı ve olamayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının ortak açıklamasına işaret ederek, “Belki içeriği farklı olabilir diye baktım. Daha önce temsilcilerin, büyükelçilerin yaptığı açıklamalardan farklı bir açıklama değil. Yine aynı şekilde, işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan’ı aynı kefede tuttular. Artık, bunun böyle yürümeyeceğini, böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. Biz tabii ki bu sorunun bugüne kadar barışçıl bir şekilde çözümü konusunda her türlü çabaya destek verdik.” dedi.

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