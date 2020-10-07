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POLİTİKA

Ya çekilecek ya ezilecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ermenistan’a sert tepki gösterdi: Mütecaviz düşmanın beli kırılmadan, askeri başarı siyaseten tasdik edilmeden kurulacak her masa tavizdir. Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ’dan çekilecekler ya da ezileceklerdir.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’nin 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nın ilk grup toplantısında Dağlık Karabağ’ı işgal eden Ermenistan’a sert tepki gösterdi. Azerbaycan ile Türkiye’nin bir millet gövdesinin aynı kolları, iki ayrı koçbaşı olduğunu belirten Bahçeli, “Biz Türk milletiyiz” vurgusu yaptı. Terör devleti Ermenistan’ın, 27 Eylül 2020 Pazar sabahı yalnızca Azerbaycan’a değil, Türkiye’ye de saldırdığını ifade eden Bahçeli, “Ermenistan, katil bir devlettir. Türk milletini düşman olarak bellemiştir. Erivan yönetimi maşadır, emperyalizmin Güney Kafkasya’da oynatılan yılanbaşlı kuklasıdır” diye konuştu.

KANIMIZLA YANLARINIZDAYIZ

“Artık bıçak kemiğe dayanmış, sabır taşı çatlamıştır” diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ya azatlık ya tutsaklık, ya istiklal ya izmihlal, gerçekten başka bir alternatif kalmamıştır. Can Azerbaycan durmayacak, zulmün kökünü heyecanla kazıyacaktır. İhanetin hesabı sorulacaktır. Kanımızla yanlarındayız, varlığımızla arkalarındayız.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türk Tabipler Birliği bu yüzden kapatılmalıdır
OYNAT 01:15
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türk Tabipler Birliği bu yüzden kapatılmalıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra grup kürsüsünden partililere hitap etti. Türk Tabipler Birliği ile ilgili çağrısını yineleyen Bahçeli, 'Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyorum. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna niyet etmesin. TTB başkanlığına kimin seçildiğini, nasıl kötü bir maziye sahip olduğunu nihayetinde herkes görmüştür.' ifadesini kullandı.


ATEŞKES TUZAKTIR

Gücün birleşerek, Türk milletinin tek yumruk halinde hedefe kilitlenmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, “Nahçıvan’ın kaderi Bakü’dür. Aksi halde kudurmuş Ermeni çeteleri buraya da üşüşebilecektir. Bize göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ateşkes, diyalog, müzakere, diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır, tertiptir, yenilgiye onaydır. Mütecaviz düşmanın beli kırılmadan, askeri başarı siyaseten tasdik edilmeden kurulacak her masa tavizdir. Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ’dan çekilecekler ya da ezileceklerdir” değerlendirmesini yaptı.

BAŞKA SEÇENEK YOK

Bahçeli, şunları kaydetti: “Çatışma bölgelerinde bozgun yaşayan Ermenistan, İran sınırından içeri sokulan PKK/YPG’li teröristleri de yanına alarak mazlumlara ateş ve ölüm yağdırmaktadır. Bu barbarlığın döktüğü kanların bedeli, damla damla terör devleti Ermenistan’a ve cani ortaklarına ödettirilecektir. Güney Kafkasya’da çözümün tek yolu, Ermenistan’ın işgal ettiği Türk topraklarından bahanesiz çekilmesi, Dağlık Karabağ’a Azerbaycan bayrağının dikilerek egemenliğinin teyit edilmesidir. Başka çare yoktur, başka seçenek yoktur, başka çözüm yoktur.”

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Sen yeni deste açıp ortaklarınla birbirinizi ütün
OYNAT 00:59
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Sen yeni deste açıp ortaklarınla birbirinizi ütün
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadele için 'her oyunda yeni deste açacaksın' önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu'na tavsiyem en iyi bildiği işi yapıp, yeni bir deste açıp ortaklarıyla birbirlerini ütmeleridir'' ifadelerini kullandı.


Yeni bir deste al

Sağlık Bakanlığı’nın verileri üzerinde şüphe uyandırmaya çalışanların, gerçeklerin saklandığını namertçe ileri sürenlerin “müfteri korosu, yalan makinesi” olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, “Bizim sorunumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıyladır. Bizim hesabımız teröristlere güzellemeler yapan, ödüller yağdıran, övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle ‘Türk Tabipleri Birliği kapatılsın’ diyorum” ifadelerini kullandı. Bahçeli, şunları kaydetti: “Doğruları eğip bükerek bizi doktorlarımızla kutuplaştırmak isteyen Kılıçdaroğlu’na tavsiyem, en iyi yaptığı işte ustalaşması, mesela yeni bir iskambil destesi alarak zilletin diğer ortaklarıyla masaya oturup, birbirlerini hile yaparak ütmeleridir. Nasılsa bu alanda iddialıdır. Bizim kağıda küreğe ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu’nu uçuk kaçık komiklikler yapmak yerine ciddi ve sorumlu bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Olamıyorsa en azından bu tip siyasetçi taklidi yapmasında yarar vardır. Kaldı ki bu konuda hiç kimse eline su dökemeyecektir. Eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa, durmasın ilerlesin, öyle ki çadır tiyatrosu alanında önünün açık olduğunu görüyor, kendisine muvaffakiyetler diliyorum.”

MHP lideri Bahçeli'den kritik öneri: Nahçivan Azerbaycan'a katılmalı
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MHP lideri Bahçeli'den kritik öneri: Nahçivan Azerbaycan'a katılmalı
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