Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Putin ile İlham Aliyev ilk kez Dağlık Karabağı görüştü Çatışmalardan endişeliyiz
ASYA

Vladimir Putin ve İlham Aliyev Dağlık Karabağ'ı görüştü

Putin ile İlham Aliyev ilk kez Dağlık Karabağ'ı görüştü: Çatışmalardan endişeliyiz!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile sürekli temasta olduğunu belirten Putin, Karabağ'da çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü. Putin, "Dağlık Karabağ'daki şiddetli çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladıktan sonra ilk kez telefonda görüştü. Putin, "Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile sürekli temas halindeyiz" dedi.

Ya çekilecek ya ezilecek
GÜNDEM
Ya çekilecek ya ezilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden şiddetli çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ambargo tehdidi sökmez
GÜNDEM
Ambargo tehdidi sökmez

ENDİŞELİYİZ

Putin, "Dağlık Karabağ'daki şiddetli çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Rus lider, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Yeri geldiğinde tek devletiz
DÜNYA
Yeri geldiğinde tek devletiz

Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la sürekli temas halinde olduklarını aktardı.

ALİYEV İLE KARABAĞ'I GÖRÜŞTÜLER

  • Öte yandan Vladimir Putin bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre, iki lider Dağlık Karabağ'daki çatışmaları ele aldı.

Sıra vatan nöbetinde
DÜNYA
Sıra vatan nöbetinde

Abone Ol Google News
Füze rampası ve tuvalete benzetiliyor

Füze rampası ve tuvalete benzetiliyor

​"Merak ettiklerini söyleyip, ziyarete gelen bile oluyor."
Şanlıurfada kan donduran olay

Şanlıurfa'da kan donduran olay

​Eşine günlerce işkence yaptı, kerpetenle tırnaklarını çekti.
Ermenistan’ın Türkiye’ye gelen hatta saldırısı küresel bir tehdit

Gıdada büyük oyun

Gıdada büyük oyun

Peynire bitkisel yağ, yoğurda kıvam için nişasta katılıyor.
Mevzileri<br>bırakıp kaçtılar

Mevzileri
bırakıp kaçtılar

​Ermenistan ordusunun komuta noktası yok edildi.
2009'daki<br>sınava soruşturma

2009'daki
sınava soruşturma

​Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
Simitçi<br>bile satıyor!

Simitçi
bile satıyor!

​Merdiven altı maskelere yönelik önemli uyarı.
Çaresizlik içindeler

Çaresizlik içindeler

​Ermenistan ordusu nereye saldıracağını şaşırdı.
Hiç bu kadar korkutucu olmamıştı

Hiç bu kadar korkutucu olmamıştı

​Komşudan tedirgin eden koronavirüs açıklaması.
12 ilde<br>FETÖ operasyonu

12 ilde
FETÖ operasyonu

​Aralarında doktor, öğretmen ve polis de var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.