Putin ile İlham Aliyev ilk kez Dağlık Karabağ'ı görüştü: Çatışmalardan endişeliyiz!

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladıktan sonra ilk kez telefonda görüştü. Putin, "Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile sürekli temas halindeyiz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden şiddetli çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
ENDİŞELİYİZ
Putin, "Dağlık Karabağ'daki şiddetli çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Rus lider, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu.
Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la sürekli temas halinde olduklarını aktardı.
ALİYEV İLE KARABAĞ'I GÖRÜŞTÜLER
- Öte yandan Vladimir Putin bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü.
Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre, iki lider Dağlık Karabağ'daki çatışmaları ele aldı.