Vladimir Putin ve İlham Aliyev Dağlık Karabağ'ı görüştü Putin ile İlham Aliyev ilk kez Dağlık Karabağ'ı görüştü: Çatışmalardan endişeliyiz! Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile sürekli temasta olduğunu belirten Putin, Karabağ'da çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü. Putin, "Dağlık Karabağ'daki şiddetli çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 07 Ekim 2020, 11:17 Son Güncelleme: 07 Ekim 2020, 11:31 Yeni Şafak