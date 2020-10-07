Ambargo tehdidi sökmez

Kanada, Azerbaycan’ın Ermenistan saldırılarına karşı başlattığı savunma harekatında Türk İHA ve SİHA sistemlerinin etkin kullanılması ve harekatın başarısını arttırması üzerine Türkiye’ye savunma ambargosu uygulama kararı aldı. Kanada’ya kötü haber savunma sanayi çevrelerinden geldi. ASELSAN yerli kedi gözleri olarak da bilinen CATS elektro optik sistemlerin üretimine ağırlık vermişti. Sistemlerin ilk versiyonlarının üretimi tamamlandı.

ASELSAN’ın ürettiği CATS.

Halen sistemlerin Bayraktar ve ANKA’lar üzerinde testlerinin devam ettiği, yakın bir süreçte entegre edilmeye başlanacağı öğrenildi. Sistemlerin seri üretimlerinin arttırılması talimatı verilirken, Kanada’dan alınan ileri teknoloji elektro optik sistemlerin tam muadili olan gelişmiş sistemlerin üretilmesine yönelik olarak da ASELSAN proje başlatmıştı. Bu projenin de hızlandırılması istendi. ASELSAN’ın proje aşamasında olduğu ileri teknoloji sistemlerin Kanada’ya bağımlılığı tamamen bitireceği belirtiliyor.

OYNAT 00:41 Azerbaycan ordusu durmuyor: SİHA'lar nokta atışıyla Ermenistan askerlerini girdikleri sığınakta vurdu Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı videoda, Azerbaycan ordusuna ait TB2 Bayraktar SİHA'nın zırhlı araçları ve Ermeni askerlerin girdiği bir sığınağı vurduğu görüntüler yer aldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ZORLUKLA KARŞILAŞILMAZ

Kaynaklar, halen Türkiye’de envanterde 130’a yakın İHA ve SİHA bulunduğunu, Kanada’nın ambargo kararının ise mevcutları etkilemediğine işaret ederken, tüm ürünler aynı anda kullanılmadığından, Türkiye’nin milli ürününü üretmesine kadar ki süreçte bir zorlukla karşılaşmasının beklenmediğini kaydettiler. Halen Türkiye, elektro optik sistemlerin milli imkanlarla üretimi konusuna odaklanırken, gerektiğinde İHA ve SİHA’lara CATS sistemlerinin entegre edileceği, bu esnada da Kanada’dan ithal edilen ürün ayarındaki projenin tamamlanmasına ağırlık verileceği bildirildi. ASELSAN’ın yerli kedi gözlerinin üretiminde ihtiyaç duyduğu bazı ithal ürünlerin ise temininde zorluk beklenmeyen kritik parçalar dışında olduğu belirtiliyor.

REKLAM

DÜNYA Ukrayna Türkiye'den 48 adet Bayraktar SİHA satın almayı planlıyor