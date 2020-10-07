Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Ermenistanın Türkiyeye gelen hatta saldırısı küresel bir tehdit
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ermenistan’ın Türkiye’ye gelen hatta saldırısı küresel bir tehdit

Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'na yönelik saldırı girişimi gözleri bir kez daha bölgedeki enerji denklemine çevirdi. Geçtiğimiz günlerde ‘Ermenistan boru hatlarını hedef alabilir’ uyarısında bulunan EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na göre dün gece yaşanan saldırı girişimi enerji arzına yönelik küresel bir tehdit…

Hasan Hız Yeni Şafak
Ermenistan, BTC hattını Toçka füzeleriyle hedef almaya çalıştı.
Ermenistan, BTC hattını Toçka füzeleriyle hedef almaya çalıştı.

Kardeş ülke Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Ordusu işgal altındaki bölgeleri bir bir kurtarırken, Ermeni güçlerinin dün gerçekleştirmek istediği saldırı olayın yeni bir boyut kazanabileceğini gösterdi.

Çaresizlik içindeki Ermenistan ordusu nereye saldıracağını şaşırdı: BTC hattına füze fırlattılar
DÜNYA
Çaresizlik içindeki Ermenistan ordusu nereye saldıracağını şaşırdı: BTC hattına füze fırlattılar

BTC HATTINA FÜZE SALDIRISI

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın (BTC) Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlemesinin öylesine geçiştirilemeyecek bir olay olduğu uyarısında bulundu.

Füze BTC’nin 10 metre yanına düştü.

Geçtiğimiz günlerde ‘Ermenistan’ın hedefinde Azerbaycan’ın enerji hatları var’ açıklamasında bulunan Prof. Dr. Kumbaroğlu, son yaşanan füze saldırısı girişimin küresel sonuçları olabileceğini anlattı.

BÖLGEDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VAR

2019 yılında BTC boru hattı ile Bakü’den Ceyhan’a 233 milyon varil petrol taşındığı bilgisini paylaşan EED Başkanı Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Varili 40 dolardan hesaplarsak toplamda 9.3 milyar dolarlık bir petrol taşınması söz konusu.

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu.

Burada üzerinde durulması gereken asıl konu bölgedeki uluslararası şirketlerin iş birliği… BTC boru hattından taşınan petrolün çıkarıldığı ACG sahasında ve boru hattından büyük ortak yüzde 30 hisse ile İngiliz BP şirketi.

  • Hissedarlar arasında Azerbaycan’dan SOCAR ile Itochu şirketleri ve Türkiye’den Türkiye Petrolleri’nin yanı sıra Norveç’li Equinor, Amerikan Exxon, Japon Inpex, Macar MOL, İtalyan ENI ve Hindistan’dan ONGC şirketleri var. Boru hattına yapılan saldırı bu şirketlerin yatırımları üzerine büyük tehdit.

Diğer yandan yaşananlar; BTC’nin geçtiği Gürcistan’ın aldığı transit geçiş ücretleri için ve Ceyhan’dan petrol alan ülkelerin enerji arz güvenliği için de son derece önemli bir tehdit.”

BÖLGEDEKİ ŞİRKETLER ORTAK HAREKET ETMELİ

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, söz konusu saldırımı girişiminin ‘Ermenistan’ın küresel enerji arzının kritik bir noktasını kasten hedef alması’ olarak kabul görmesi gerektiğini belirterek, söz konusu ülkelerin ortak bir şekilde hareket edip, enerji arzını en üst düzeyde korunması adına girişimlerde bulunabileceğini söyledi.

Ermenistan'ı perişan eden silahlar: Azerbaycan ordusu ilk kez bu kadar güçlü
OYNAT 03:14
Ermenistan'ı perişan eden silahlar: Azerbaycan ordusu ilk kez bu kadar güçlü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden yaptığı saldırılara ilk kez bu kadar sert yanıt verdi. 28 yıldır ilk kez böylesine büyük ilerleme kaydeden Azerbaycan ordusunun bu başarıyı elde etmesinde şüphesiz, envanterindeki güçlü silahlar vardı. Ermenistan ordusunun 90 gün önce Tovuz iline yönelik saldırısı bardağı taşıran son damla olmuştu. Gelinen noktada, Türkiye ile birlikte savunma planlarını sil baştan yapan Azerbaycan sahada psikolojik üstünlüğünü sağlamış durumda. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan ordusunun envanterindeki yıkıcı silahların detaylarını anlattı...


Abone Ol Google News
Füze rampası ve tuvalete benzetiliyor

Füze rampası ve tuvalete benzetiliyor

​"Merak ettiklerini söyleyip, ziyarete gelen bile oluyor."
Şanlıurfada kan donduran olay

Şanlıurfa'da kan donduran olay

​Eşine günlerce işkence yaptı, kerpetenle tırnaklarını çekti.
Ermenistan’ın Türkiye’ye gelen hatta saldırısı küresel bir tehdit

Gıdada büyük oyun

Gıdada büyük oyun

Peynire bitkisel yağ, yoğurda kıvam için nişasta katılıyor.
Mevzileri<br>bırakıp kaçtılar

Mevzileri
bırakıp kaçtılar

​Ermenistan ordusunun komuta noktası yok edildi.
2009'daki<br>sınava soruşturma

2009'daki
sınava soruşturma

​Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
Simitçi<br>bile satıyor!

Simitçi
bile satıyor!

​Merdiven altı maskelere yönelik önemli uyarı.
Çaresizlik içindeler

Çaresizlik içindeler

​Ermenistan ordusu nereye saldıracağını şaşırdı.
Hiç bu kadar korkutucu olmamıştı

Hiç bu kadar korkutucu olmamıştı

​Komşudan tedirgin eden koronavirüs açıklaması.
12 ilde<br>FETÖ operasyonu

12 ilde
FETÖ operasyonu

​Aralarında doktor, öğretmen ve polis de var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.